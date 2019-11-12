Весь подиум на Гран-при CSI4* Маастрихта заняли голландцы

Победитель пришел к финишу за 35,31 секунды. Серебряный призер уступил ему всего семнадцать сотых и остановил стрелку секундомера на отметке в 35,48 секунды. Третий результат – 35,51 секунды. На четвертом месте тоже голландский всадник Уилем Грев на Зиприя Эс. Пара окончила выступление за 36,29 секунды и остановилась в шаге от пьедестала.

Из тридцати шести участников, чистые выступления в основной части Гран-при провели десять пар. За голландскими всадниками стройными рядами выстроились бельгийцы, трио из Бельгии также провело перепрыжку без ошибок. В пятерке лидеров бельгиец Аннелиес Ворссельманс на Уиландро 3, пара пришла к финишу за 37,14 секунды. Его соотечественник Фредерик Вернает на Дьё Мерси ван Тэ энд Эль предпочел выверить каждый поворот трассы Гран-при, а не гнаться за скоростью. Зато к точности претензий не было, пара сохранила нули на табло штрафных и завершила перепрыжку за 39,06 секунды. Это шестой результат. Уложился в отведенное на испытание время и третий бельгиец Тибо Филиппаертс на Крапул Эф, остановивший стрелку секундомера на отметке в 39,56 секунды.

Лучший скоростной результат на Гран-при показал аргентинец Хозе Мария Ларокка младший в седле Финн Лент. Набрав отличный темп, пара завершила перепрыжку за 35,28 секунды. Увы, четыре штрафа, набранные аргентинцем, не позволили ему подняться выше восьмого места. Также не избежал ошибки и француз Кевин Стаут в седле Фор Джой ван’т Зоргвлиет HDC. Пара выступила за 35,61 секунды и получила четыре штрафа, это девятое место. Совсем негладко прошла перепрыжка у израильской всадницы Дани Гольдштейн-Вальдман верхом на Каспаре 213. Три сбитые перекладины оставила пара на земле после своего выступления, которое она окончила за 40,21 секунды. Итог – десятое призовое место на Гран-при.

В Маастрихте также прошел второй этап Кубка мира по драйвингу. Как и в Лионе, на первом этапе, победу одержал номер один в мире австралиец Бойд Экселл. Маршут выстроенный по проекту голландца Йеруна Хаутернмана, австралиец прошел безупречно за 126,35 секунды. На вторую и третью ступень пьедестала поднялись представители принимающей стороны, голландцы – отец и сын Иджсбранд и Брэм Шардоны.

Третий этап Кубка мира по драйвингу проходит на этой неделе в Германии, в Штутгарте. Австралиец Бойд Экселл продолжает участие. На соревнования также заявлены экипажи из Бельгии, Венгрии, Германии, Франции и США.

Результаты Гран-при CSI4* Маастрихта

Результаты всех соревнований в Маастрихте