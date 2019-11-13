В Штутгарте проходят три этапа Кубка мира: по конкуру, выездке и двайвингу

Номер один мирового рейтинга швейцарец Стив Герда, по итогам четырех этапов возглавляет турнирную таблицу. На предстоящих турнирах всадник выступит с Аламо, в седле которого он стабильно проводит сезон. Победитель этапа Кубка мира в Лионе, действующий чемпион Европы швейцарец Мартин Фукс, ныне номер два в мире, заявил на соревнования три лошади Там Там дю Валон, Чика Би Зед и Сильвер Шайн.

В Штутгарте выступает триумфатор этапа в Вероне на прошлой неделе британец Скотт Браш. На предстоящих соревнованиях Браш рассчитывает на трех лошадей Хелло Джефферсон, Хелло Сенатор и Хелло Винсент. Включается в европейскую гонку чемпионата его соотечественник, действующий чемпион LGCT Бен Майер, который выступит с сильнейшей лошадью в мире – Экспложн W. Майер уже успел пополнить квалификационными баллами свою копилку, заняв четвертое место на турнире в Торонто. Победитель этапа в Штутгарте в прошлом году бельгиец Питер Девос надеется повторить свой успех, он приехал в Германию с тремя лошадьми Апарт, Джаст Ми Ди и Комм Лауд W.

Лучшие всадники со всего мира заявлены на соревнования, в испытаниях принимают участие: Йос Верлой, Нильс Бруенсилс, Гудрюн Паттеет (Бельгия), Кевин Стаут, Роже Ив Бост (Франция), Эмили Моффит, Джейс Уилсон (Великобритания), Дарраг Кенни, Шейн Брин, Ричард Хоулей (Ирландия), Дуглас Линдерлоу (Швеция), Макс Кухнер (Австрия), Лучана Диниш (Португалия), Лоренцо де Лука, Паоло Паини (Италия), Эдуардо Альварес Азнар, Серхио Альварес Мойя (Испания), Юрий Мансур (Бразилия), Лорен Хог, Спенсер Смит (США).

На домашнем турнире немцы выставляют сильнейший состав, в штутгартском этапе выступят: Даниэль Дойсер, Кристиан Альманн, Людгер Бербаум, Маркус Энинг, Филипп Вайшаупт, Кристиан Кукук, Элизабет Майер, Майкл Юнг, Ханс-Дитер Дрехер.

На предстоящим этапе Кубка мира по выездке у немцев такжелучшие пары. Главная персона, обладательница всех существующих титулов – Изабель Верт. На турниры в Штутгарте немка заявила своих двух звездных лошадей – Вайенгольд ОЛД и Эмилио. С последним, немецкая всадница выиграла этап Кубка мира в Лионе две недели назад. В турнирах также выступят Дороти Шнейдер верхом на Дэвис Самми младшем и Фаустус, Хелен Лангеханенберг в паре с Дамсей FRH, Джессика фон Бредоу-Верндл наТиЭсЭф Далера БиБи, Фредерик Вандрес верхом на Дюк оф Британ, Бенджамин Верндл в паре с Дейли Миррор.

В третьем этапе Кубка мира по драйвингу участвует номер один в мире австралиец Бойд Экселл. Всадник и его экипаж выиграли два этапа – в Лионе и Маастрихте, и продолжат борьбу в Штутгарте. На предстоящие соревнования также заявлены экипажи из Бельгии, Венгрии, Германии, Франции и США.

Всадники и лошади