Питер Девос и Апарт – герои пятого этапа Кубка мира в Штутгарте

Из тридцати девяти пар, участников Гран-при CSI5*, в перепрыжку прорвались одиннадцать. Трое участников, сумевших пройти трассу основного маршрута без провалов, попали в ловушку времени и уже не могли рассчитывать на продолжение турнира.

Немцы заметно постарались на родном этапе. Четыре пары вышли в финальное испытание. Но ни одной из них так и не удалось провести перепрыжку без ошибок. Невероятную скорость набрал Филипп Вейшаупт в седле Ке Фантастика. Пара примчалась к финишу за рекордные 43,63 секунды. Увы, сбитая перекладина не позволила Вейшаупту занять место на подиуме, пара замкнула пятерку лидеров. В шаге от пьедестала остановился и швейцарец Пиус Швицер на Кортни Кокс. Пара сумела сохранить нули на табло штрафных и остановила стрелку секундомера на отметке в 46,25 секунды. На две десятых секунды был быстрее Скотт Браш на Хелло Сенатор. Британский всадник, неделей ранее, праздновавший победу на четвертом этапе в Вероне, продолжил успех в Штутгарте, но в качестве бронзового призера.

Занявший второе место швейцарский всадник Стив Герда в седле Венар де Серизи пришел к финишу за 45,87 секунды. Номер один в мировом рейтинге, действующий чемпион мира Стив Герда сохранил лидирующие позиции и в турнирной таблице Западноевропейской лиги. Победитель Гран-при Штутгарта бельгийский всадник Питер Девос верхом на Апарте окончил перепрыжку за 45,35 секунды.

На третьем этапе FEI Кубка мира по выездке победу одержала немка Джессика фон Бредоу-Верндль в паре с TSF Далера БиБи. Собственно, эту новость нельзя было бы считать сенсацией, если бы ни одно «но»… Джессика фон Бредоу-Верндль обошла свою соотечественницу Изабель Верт! Все члены жюри, кроме австрийской судьи, отдали пальму первенства Джессике фон Бредоу-Верндль. Пара заработала 88,440%. Суммарный балл Изабель Верт, выступившей с Вайенгольд ОЛД, составил 87.240%.

Немцы в КЮРе Большого приза, буквально, «раздавили» всех претендентов на подиум. И более того, не позволили соперникам прорваться даже в пятерку лидеров! На третьем месте Хелен Лангеханенберг в паре с Дамсей FRH. Выступление бронзовых призеров было оценено в 83.735%. Четвертый результат показала Дороти Шнейдер верхом на DSP Дэвис Самми младшем (83.395%). Пятое место занял Бенджамин Верндль в паре с Дейли Миррор (80.900%).

Продолжает победоносное шествие на этапах FEI Кубка мира по драйвингу австралиец Бойд Экселл. Номер один в мире берет третий этап подряд. Первую победу Бойд Экселл одержал в Лионе, далее играючи выиграл турнир в Маастрихте, и вот новый триумф – в Штутгарте!

Результаты Гран-при CSI5*-W Штутгарта

Турнирная таблица Кубка мира по конкуру

Результаты всех турниров в Штутгарте