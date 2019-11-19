Первые итоги FEI Кубка мира сезона 2019/2020

Центрально-Европейская лига подразделяется на две сублиги: северную и южную, наша страна входит в северную. Россия одна из первых запустила сезон Кубка мира и приняла три этапа: один в Москве и два в Санкт-Петербурге. На текущий момент прибалтийские всадники в тройке лидеров. Возглавляет турнирную таблицу эстонец Пауль-Ричард Аргус (68 баллов), всего один балл уступает ему латвиец Кристапс Неретниекс (67 баллов), третий результат у латыша Иргмантаса Грикиениса (48 баллов). Наши всадники в пятерке лидеров. Четвертое место разделяют Михаил Сафронов и Наталья Симония, набравшие по 43 балла каждый. Свои удачные выступления россиянин провел на родных этапах, Михаил Сафронов выиграл этап в Москве и занял второе место на турнире в Питере. Егор Щебрик победил на этапе в Латвии, сейчас российский конкурист на шестом месте с 39 баллами.

В этом сезоне Центрально-Европейская Северная сублига представлена 82 всадниками, в состав российской делегации также вошли Анастасия Щербакова, Евгений Шкарпет, Михаил Шемшелев, Анна Громзина, Олеся Терещенко, Анатолий Шишков, Сергей Петров, Мария Бибикова, Ксения Кондратьева и другие конкуристы. Выступать в прошлогоднем финале Кубка мира нашим спортсменам не удалось. Надеемся увидеть россиян в финале 2020!

Дорога к финалу для всадников Западноевропейской лиги самая длинная. Конкуристы должны провести 14 этапов Кубка мира с октября 2019 по февраль 2020. На данный момент состоялось пять. Номер один в мировом рейтинге, действующий чемпион мира, швейцарский всадник Стив Герда и в лиге тоже первый. Лидер набрал 47 баллов. Напомним, что в прошлом году на финале Кубка мира в Гётеборге Стив Герда завоевал чемпионский титул в седле Аламо. Швейцарский всадник стал трехкратным чемпионом мира по конкуру и вернул Кубок мира из Америки в Европу. На второй позиции на данный момент, бельгийский всадник Питер Девос (40 баллов). Третье место у британца Скотта Браша (35 баллов), четвертую позицию разделяют итальянец Эмануэле Гаудиано и француз Кевин Стат, набравшие по 26 баллов, каждый.

Североамериканская лига, состоящая из Восточной и Западной сублиг проведет по семь этапов, каждая. Сейчас обе сублиги в двух шагах от завершения квалификационной битвы. Позади по пять этапов в каждой. На первом месте в Восточной сублиге американец Брайан Могги (56 баллов). Второе место у экс-чемпионки мира Элизабет Мадден (49 баллов). Два года подряд Кубок мира Лонжин FEI доставался американским всадникам. Элизабет Мадден победила в финале Кубка мира 2018 года в Париже, ее соотечественник Маклейн Уорд в 2017-ом стал чемпионом у себя на родине в Омахе. Всего всадники Нового Света в истории конного спорта брали мировой кубок четыре раза.

Уже три этапа позади и в лиге Арабских государств, точнее в ее Североафриканской сублиге. Ведут в счете марокканские всадники. Возглавляет турнирную таблицу Али Аль Ахраш (32 балла). Лидером Ближневосточной сублиги на данный момент является катарский всадник Абдулла Аль Шарбатли (33 балла).

Турнирные таблицы Кубка мира всех мировых лиг