Eurosport
Первые итоги FEI Кубка мира сезона 2019/2020
Квалификационный сезон Кубка мира для шестнадцать мировых лиг в самом разгаре. Этапы проходят на всех континентах планеты. Для Центрально-Европейской лиги, в которую входит Россия, финал пройдет в Варшаве (Польша) в марте 2020 года. Другие лиги, в том числе сильнейшие: Западноевропейская и Североамериканская, делегируют своих конкуристов в апреле 2020 года на финал в Лас-Вегас (США).
Центрально-Европейская лига подразделяется на две сублиги: северную и южную, наша страна входит в северную. Россия одна из первых запустила сезон Кубка мира и приняла три этапа: один в Москве и два в Санкт-Петербурге. На текущий момент прибалтийские всадники в тройке лидеров. Возглавляет турнирную таблицу эстонец Пауль-Ричард Аргус (68 баллов), всего один балл уступает ему латвиец Кристапс Неретниекс (67 баллов), третий результат у латыша Иргмантаса Грикиениса (48 баллов). Наши всадники в пятерке лидеров. Четвертое место разделяют Михаил Сафронов и Наталья Симония, набравшие по 43 балла каждый. Свои удачные выступления россиянин провел на родных этапах, Михаил Сафронов выиграл этап в Москве и занял второе место на турнире в Питере. Егор Щебрик победил на этапе в Латвии, сейчас российский конкурист на шестом месте с 39 баллами.
В этом сезоне Центрально-Европейская Северная сублига представлена 82 всадниками, в состав российской делегации также вошли Анастасия Щербакова, Евгений Шкарпет, Михаил Шемшелев, Анна Громзина, Олеся Терещенко, Анатолий Шишков, Сергей Петров, Мария Бибикова, Ксения Кондратьева и другие конкуристы. Выступать в прошлогоднем финале Кубка мира нашим спортсменам не удалось. Надеемся увидеть россиян в финале 2020!
Дорога к финалу для всадников Западноевропейской лиги самая длинная. Конкуристы должны провести 14 этапов Кубка мира с октября 2019 по февраль 2020. На данный момент состоялось пять. Номер один в мировом рейтинге, действующий чемпион мира, швейцарский всадник Стив Герда и в лиге тоже первый. Лидер набрал 47 баллов. Напомним, что в прошлом году на финале Кубка мира в Гётеборге Стив Герда завоевал чемпионский титул в седле Аламо. Швейцарский всадник стал трехкратным чемпионом мира по конкуру и вернул Кубок мира из Америки в Европу. На второй позиции на данный момент, бельгийский всадник Питер Девос (40 баллов). Третье место у британца Скотта Браша (35 баллов), четвертую позицию разделяют итальянец Эмануэле Гаудиано и француз Кевин Стат, набравшие по 26 баллов, каждый.
Североамериканская лига, состоящая из Восточной и Западной сублиг проведет по семь этапов, каждая. Сейчас обе сублиги в двух шагах от завершения квалификационной битвы. Позади по пять этапов в каждой. На первом месте в Восточной сублиге американец Брайан Могги (56 баллов). Второе место у экс-чемпионки мира Элизабет Мадден (49 баллов). Два года подряд Кубок мира Лонжин FEI доставался американским всадникам. Элизабет Мадден победила в финале Кубка мира 2018 года в Париже, ее соотечественник Маклейн Уорд в 2017-ом стал чемпионом у себя на родине в Омахе. Всего всадники Нового Света в истории конного спорта брали мировой кубок четыре раза.
Уже три этапа позади и в лиге Арабских государств, точнее в ее Североафриканской сублиге. Ведут в счете марокканские всадники. Возглавляет турнирную таблицу Али Аль Ахраш (32 балла). Лидером Ближневосточной сублиги на данный момент является катарский всадник Абдулла Аль Шарбатли (33 балла).