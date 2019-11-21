Звездные войны чемпионов в Праге

На протяжении восемнадцати этапов лучшие всадники планеты боролись за заветные путевки в плей-офф в Прагу. Обладатели Гран-при сезона 2019 проведут битву чемпионов в субботу 23 ноября на огромной закрытой площадке «O2 Арена».

Начало индивидуальных и командных турниров LGCT и GCL было положено в Дохе (Катар) в феврале 2019, финал прошел в Нью-Йорке (США) в конце сентября. Британский всадник Бен Майер не расстался с чемпионским титулом Longines Global Champions Tour и был второй раз коронован на последнем этапе игр. Свою победу, как и в прошлом 2018 году, Бен Майер одержал в седле Экспложн W. Британец трижды выигрывал этапы LGCT, в Лондоне, Риме и Нью-Йорке.

Некоторые всадники выигрывали по два этапа в этом сезоне, в их числе швейцарец Мартин Фукс (победа в Мадриде и Кашкайше), голландец Майкл ван дер Влойтен (взял этапы в Монако и Валкенсваарде), израильская всадница Дани Г. Вальдман (выиграла Гран-при Шанхая и Берлина). Однако, ни все участники предстоящего Супер Гран-при становились победителями этапов LGCT. Поскольку по регламенту, должно быть восемнадцать спортсменов финального испытания, список дополнили лучшие всадники сезона.

Состав участников Супер Гран-при LGCT:

Бен Майер (Великобритания)

Питер Девос (Бельгия)

Даниэль Дойсер (Германия)

Майкел ван дер Влойтен (Нидерланды)

Нильс Бруенсилс (Бельгия)

Жюльен Эпайяр (Франция)

Педер Фредриксон (Швеция)

Дани Г. Вальдман (Израиль)

Мартин Фукс (Швейцария)

Кристиан Альманн (Германия)

Дарраг Кенни (Ирландия)

Людгер Бербаум (Германия)

Шейн Свитнам (Ирландия)

Оливье Филиппаертс (Бельгия)

Марлон Модоло Занотелли (Бразилия)

Джессика Спрингстин (США)

Жером Гери (Бельгия)

Маркус Энинг (Германия)

Командой номер один в серии игр Global Champions League стала сборная «Лондон Найтс». Не удивительно, ведь лондонские рыцари в этом сезоне выиграли пять этапов (!) Команда «Лондон Найтс» победила в Мадриде, Стокгольме, Кашкайше, Лондоне и, наконец, в Нью-Йорке. Второй лучшей сборной стала команда «Сен-Тропе Пайрэтс», на третьем месте Мадрид Ин Моушн», на четвертой позиции сборная «Шанхай Свонс».

В чешской столице сразятся двенадцать команд, прошедших квалификацию в плей-офф. Первый турнир состоится в четверг 21 ноября. Сборные, вышедшие в четвертьфинал, продолжат борьбу на следующий день. Финал пройдет в воскресенье 24 ноября.

Всадники и лошади