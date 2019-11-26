Бен Майер и Экспложн W – чемпионы чемпионов!

В эти выходные Бен Майер и Экспложн W выиграли Супер Гран-при LGCT в Праге с общим призовым фондом в 1,25 миллионов евро. Второе место взял ирландец Дарраг Кенни в седле Балу дю Реветон. Чемпион Европы швейцарец Мартин Фукс верхом на Клуни 51 занял третье место.

На предстоящие соревнования Бен Майер приехал «в короне» чемпиона Longines Global Champions Tour. Во второй раз в истории игр британец взял чемпионский титул на последнем этапе игр. Свою победу, как и в прошлом 2018 году, Бен Майер одержал в седле Экспложн W. Майер также трижды выигрывал этапы LGCT, в Лондоне, Риме и Нью-Йорке. Победа на плей-офф в Праге – доказательство потрясающего спортивного успеха пары!

«Удивительный спорт, лучшие лошади и всадники в мире были сегодня. Это просто необыкновенное чувство, что я смог победить здесь с этой лошадью! – сказал Бен Майер, – Моё окружение сделало для этого все возможное. Экспложн! Магия! Никакими словами нельзя описать, что он сделал за два последних года и как обучился. Он доказал, насколько хорош сегодня вечером».

Супер Гран-При CSI5* прошел в два гита без последующей перепрыжки. Участниками турнира стали исключительно обладатели Гран-при этапов LGCT и всадники, показавшие лучшие результаты в текущем сезоне. На трассу, построенную по проекту маэстро курс-дизайна Ульяно Веццани, вышли восемнадцать сильнейших пар мира. Только четырем всадникам удалось сохранить нули на табло штрафных после первого испытания. Это, немец Даниэль Дойсер на Скуберии 1918 Тобаго Зед, израильтянка Дани Г. Вальдман верхом на Каспаре 213, француз Жульян Эпайяр в седле Виртуоз Шампье, и, безусловно, Бен Майер и Экспложн W. Осторожный ирландец Дарраг Кенни в седле Балу дю Реветон позаботился о точности исполнения, но получил один штраф за превышение нормы времени.

Во втором раунде шесть чистых результатов. Голландец Майкл ван дер Влойтен на Верди ТиЭе и швед Педер Фредриксое на Эйч энд Эм Олл Ин прошли трассу безупречно. Но набранные каждым по восемь штрафов в первом гите, автоматически выводили обе пары из претендентов на победу. Допустившие по одному провалу ранее, бразилец Марлон Модоло Затонелли на VDL Эдгар М, немец Маркус Энинг в седле Корнадо NRW и швейцарец Мартин Фукс на Клуни 51 в финальном испытании сохранили нули на табло штрафных. Последний, к тому же был самым быстрым на соревновании, Мартин Фукс пришел к финишу за рекордные 63,13 секунды. Но их успех, зависел исключительно от неудач соперников.

И такие неудачи не заставили себя ждать. Жульян Эпайяр на Виртуоз Шампье сбил три перекладины. Дани Г. Вальдман на Каспаре 213 допустила два провала и превысила норму времени. Даниэль Дойсер завершил выступление с одной сбитой перекладиной.

Дарраг Кенни и Балу дю Реветон, разгадавшие трассу в первом испытании, но потратившие лишние секунды на прохождение маршрута, пошли по тому же пути и в финале – точность в ущерб скорости. Такая стратегия превосходно сработала! Пара вновь сумела завершить испытание без провалов, но добавила еще одно штрафное очко за превышение нормы времени. Таким образом, с двумя штрафными в сумме, ирландец беспрепятственно поднялся на второе место.

Чемпионы были безупречны, быстры, и просто прекрасны, как все великие победители! Пара Бен Майер и Экспложн W пришли к своему Супер Гран-при CSI5* за 68,96 секунды.

Победу в финале командных соревнований на Супер Кубок GCL одержала сборная «Шанхай Свонс». Шесть сборных оспорили право обладания Кубком. «Шанхайские лебеди» были лучшими, в сборную вошли Даниэль Дойсер на Жасмин VD Бисшоп, Пиус Швицер на Кортней Кокс и Педер Фредриксон верхом на Эйч энд Эм Кристиан К. На втором месте «Монако Асес». Третий результат в финале показала сборная «Мадрид Ин Моушн».

Результаты Супер Гран-При CSI5*

Результаты Супер Кубка GCL