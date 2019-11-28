Мадрид принимает этапы Кубка мира по конкуру и выездке

Шесть всадников из десятки лидеров этого сезона среди участников соревнований. Номер один мирового рейтинга швейцарец Стив Герда по итогам шести этапов также возглавляет и турнирную таблицу Кубка мира. В Мадриде всадник рассчитывает на двух лошадей Албфуерен’с Бьянка и Улисс де Форе. Действующий чемпион Европы швейцарец Мартин Фукс, ныне номер два в мире, заявил на соревнования Там Там дю Валон и Зе Синнер. Бельгиец Питер Девос – победитель прошлого этапа Кубка мира в Штутгарте в седле Апарт на данный момент занимает вторую позицию в турнирной гонке. Всадник вновь выступит с Апартом. Триумфатор в Вероне, третий в Штутгарте, британский всадник Скотт Браш вошел в тройку лидеров в этом сезоне. Предстоящие турниры Браш проведет с Хелло Джефферсон и Хелло Винсет. Замыкающий пятерку лидеров итальянец Эмануэле Гаудиано выступает с Чалу и Кингстон ван хет Икентоф, а девятая в таблице португалка Лучана Диниш привезла в Испанию двух своих лучших лошадей: Фит фор Фан и Вертиго дю Дизерт.

В соревнованиях участвуют Даниэль Дойсер, Кристиан Альманн, Маркус Энинг (Германия), Нильс Бруенсилс, Гудрюн Паттеет, Вильм Вермер (Бельгия), Симон Делестр, Жульен Эпайяр, Оливье Робер (Франция), Майкл и Эрик ван дер Влойтены (Нидерланды), Лаура Ренвик (Великобритания), Бертрам Аллен, Денис Линч, Марк Маклей (Ирландия), Макс Кухнер (Австрия), Эмилио Бикокки, Пьерлуиджио Буччи (Италия), Юрий Мансур (Бразилия). Разумеется, лучшие всадники принимающей стороны, испанцы, также составят достойную конкуренцию на турнирах, среди них Эдуардо Альварес Азнар, Серхио Алварес Мойя, Херардо Менендес Миерес.

Мадрид проведет четвертый этап Кубка мира FEI по выездке. На данный момент всю верхушку турнирной таблицы захватили немецкие всадники. Возглавляет Западноевропейскую лигу Джессика фон Бредоу-Верндль, вторую позицию занимает Фредерик Вандрес, на третьем месте Хелен Лангеханенберг, юный талант Бенджамин Верндль четвертый. Параллельно с соревнованиями в Мадриде, престижнейший турнир Dressage Top 10 проводит Стокгольм. Большинство звезд, выступят в столице Швеции, посему, у отстающих в рейтинговых показателях появилась реальная возможность наверстать упущенное и заработать драгоценные квалификационные баллы на этапе Кубка мира в Мадриде.

Всадники и лошади