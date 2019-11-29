Стокгольм проводит Топ-10 мировой выездки

Турниры CDI5* эксклюзивного формата Toп 10 (Dressage Top 10), которые впервые прошли в 2017 году, стали важнейшим событием для всадников, соревнующихся в выездке. Престижнейшие соревнования с солидным призовым фондом вывели выездку на новый уровень мирового класса.

Померится силами в состязаниях CDI5* приедет десятка сильнейших всадников мира из Германии, Дании, Нидерландов, и разумеется, Швеции – хозяйки соревнований. На родном манеже будут выступать представители принимающей стороны – Патрик Киттель на Уэлл Дан де ла Рош CMF, Тереза Нильчаген в седле Данте Велтино ОЛД, Антонина Рамель верхом на Брозер де Джо, Мишель Хагман Хассинк в седле Шагал Эйч.

Немка Изабель Верт привезет на турнир свою топовую лошадь Вейегольд ОЛД. Ее соотечественница Джессика фон Бредоу-Верндль, возглавляющая турнирную таблицу Западноевропейской лиги после трех этапов Кубка мира, выступит в паре с Зарой Е. Несколько недель назад Джессика фон Бредоу-Верндль в седле TSF Далера БиБи обошла Изабель Верт в КЮРе Большого Приза на третьем этапе FEI Кубка мира по выездке в Штутгарте. Скоро станет ясно, удастся ли королеве мировой выездки взять реванш. Третьей немецкой участницей соревнований будет Хелен Лангеханенберг в паре с Дамси FRH.

Единственная датская всадница приедет в Стокгольм, но какая (!) Катрин Дюфур. Она выступит на Аттерупгаард Кассиди. За Голландию сразятся Анн Милендижкс в седле Эм Ди Эйч Аванти N.O.P и Эммели Шолтенс на Дисперадо N.O.P.

Конкуристы также проведут международные соревнования. Пожалуй, одним из главных действующих лиц турнира станет британский всадник Бен Майер, победивший на прошлых выходных в Супер Гран-при LGCT в Праге. Компанию ему составит серебряный призер пражского турнира плей-офф ирландец Дарраг Кенни. Впечатляющий состав у хозяев соревнований: Хенрик фон Экерманн, Педер Фредриксон, Эвелина Товек, Малин Бариярд-Йоханссон, Дуглас Линдерлоу, Фредерик Йонссон.

Их соперниками станут голландец Харри Смолдерс, француз Кевин Стаут, итальянец Лоренцо де Лука, бельгиец Николя Филиппаертс, американка Джессика Спрингстин, бразилец Марлон Модоло Занотелли, норвежец Гир Гулликсен.

Четвертый этап Кубка мира пройдет по драйвингу. На данный момент все этапы берет непобедимый австралиец Бойд Экселл, номер один в мире. Первую победу сезона Бойд Экселл одержал в Лионе, далее в Маастрихте и в Штутгарте. Его участие заявлено и в Стокгольме. В предстоящих соревнованиях выступят также экипажи из Бельгии, Германии, Нидерландов, Швеции и Франции.

Всадники и лошади