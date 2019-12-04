Маркус Энинг выиграл этап Кубка мира в Мадриде

Из тридцати восьми всадников штурмовавших финальный Гран-при CSI5*-W, девять сохранили нули на табло штрафных. Не удалось пройти в перепрыжку ирландцу Билли Твомей, бельгийцу Доминик Хендрикс и норвежке Виктории Гулликсен, получившим по одному штрафному очку каждый. Все трое были точны на маршруте, но бессильны перед ловушкой времени!

Открыла перепрыжку бельгийская всадница Селин Шунбродт-де Азеведо верхом на Чипетте. Паре не удалось сохранить чистый счет из-за сбитой перекладины. Зато, вышедший следом итальянец Эмилио Бикокки на Эвита SG Зед сразу же заявил свое аргументированное желание победить. Всадник завершил чистое выступление за 44,93 секунды. Именно это время и следовало побить его соперникам. Что бельгиец Питер Девос на Эспуар не замедлил сделать, пара остановила стрелку секундомера на отметке в 43,66 секунды.

Борьба за Гран-при разгорелась с новой силой, когда Маркус Энинг и Прет А Ту провел безупречное испытание за 43,30 секунды. Кристиан Альманн верхом на Доминаторе 2000 Зед лишь на финишной прямой уступил своему соотечественнику две десятых секунды. Серебряные призеры закончили перепрыжку за 43,53 секунды.

Более чистых выступлений публике не посчастливилось увидеть. Майкл ван дер Влойтен и Бовиль Зед допустили провал и стали пятыми на турнире. Австриец Макс Кухнер на Шардоне также оставил на земле одну перекладину, как и ирландец Денис Линч на Рубен ЭльЭс Ла Сильва. С двумя провалами пришел к финишу еще один ирландский всадник Марк Маклей верхом на Миебелло.

В Мадриде также прошел четвертый этап Кубка мира FEI по выездке, который выиграла немецкая пара Дороти Шнайдер и DSP Сэмми Девис младший. Жюри единглассно присудило победу немке, суммарны балл составил 82.295%. Вторым на родном этапе стал испанец Клаудио Кастилла Руис верхом на Алкаиде. Судьи также продемонстрировали единство мнений в присуждении серебра. Пара набрала 80.230%. Третий результат показал голландский всадник Ханс Питер Миндерхуд на Глок’с Зинарди с результатом в 78.350 баллов. После четырех этапов, голландец возглавил турнирную таблицу в Западноевропейской лиге, потеснив немецких всадников на вторые позиции.

Результаты Гран-при CSI5*-W Мадрида

Турнирная таблица Кубка мира по конкуру

Результаты КЮРа Большого Приза

Турнирная таблица Кубка мира по выездке