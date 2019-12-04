Катрин Дюфур потеснила Изабель Верт в Стокгольме

Королева мировой выездки в продолжении нескольких соревнований уступает соперницам свое привычное первое место на подиуме. Пару недель назад на третьем этапе FEI Кубка мира по выездке в Штутгарте Джессика фон Бредоу-Верндль в паре с TSF Далера БиБи обошла Изабель Верт и Вайенгольд ОЛД. И вот новый сюрприз в Стокгольме: Катрин Дюфур в седле Аттерупгаард Кассиди держат верх над неповторимыми Изабель Верт и Вайенгольдом. Датская всадница Катрин Дюфур на данный момент занимает седьмое место в мировом рейтинге, бронзовая медалистка в индивидуальном зачете последнего чемпионата Европы.

Обе всадницы сумели вплотную подойти к отметке 90%! Четыре члена жюри из шести присудили Катрин Дюфур первое место. В общей сложности датчанка в седле Аттерупгаард Кассиди набрала 89.445%. Номер один в мире, самая титулованная всадница всех времен и народов Изабель Верт уступила своей сопернице несколько сотых. Суммарный балл немецкой пары составил 89.310%.

На родном манеже швед Патрик Киттель в седле Уэлл Дан де ла Рок порадовал публику третьим местом, которое он заработал показав результат в 86.115%. Немка Джессика фон Бредоу-Верндль и Заир-Е стали четвертыми из десятки сильнейших мира сего по выездке. Пара заработала 85.825%. Замкнула пятерку лидеров шведская всадница Тереза Нилшген на Данте Вентило ОЛД с результатом в 83.765%.

Днем ранее в Переездке Большого приза Изабель Верт и Вайенгольд ОЛД были лучшими. Первое место немецкая всадница заняла, заслужив 83.652%. Второе место заняла Катрин Дюфур и Аттерупгаард Кассиди, суммарный балл пары составил 80.870%. Третьей в турнире стала Бредоу-Верндль в седле Заир-Е, получившая от судей 77.869%.

Финальное испытание Гран-при CSI4* Стокгольма взяла американка Джессика Спрингстин верхом на Волаж дю Валь Генри. Пара зафиксировала двойные нули на табло штрафных и пришла к победе за 35,53 секунды. Второе место занял голландец Харри Смолдерс на Юн де л’Отэн. Пара также чисто провела перепрыжку и остановила стрелку секундомера на отметке в 35,98 секунды. Без штрафных выступил и бронзовый призер бразилец Марлон Модоло Затонелли на Виртуоз д’Эоле, финальное испытание пара прошла за 36,70 секунды.

Продолжает победоносное шествие на этапах Кубка мира по драйвингу номер один в мире Бойд Экселл. Австралиец и его экипаж не уступили соперникам ни одного турнира, соревнования в Стокгольме четвертого этапа не стали исключением.

Результаты КЮРа Большого приза

Результаты Гран-при CSI4* Стокгольма

Результаты этапа Кубка CAI-W