Межконтинентальные бои в Париже за Кубок Riders Masters

Поединки пройдут в формате дуэлей между американскими и европейскими всадниками. В команды входят по пять дуэлянтов от Нового и Старого Света. Наставник американской сборной неизменный Роберт Ридлэнд, у команды Европы новый тренер – швед Хенрик Анкаркрон, который сменил швейцарца Филиппа Герду.

Состав сборной Европы:

Кевин Стаут (Франция)

Хенрик фон Эккерман (Швеция)

Мартин Фукс (Швейцария)

Йос Верлой (Бельгия)

Дарраг Кенни (Ирландия)

Состав сборной Америки:

Марлон Модоло Затонелли (Бразилия)

Родриго Писсоа (Бразилия)

Эрик Ламаз (Канада)

Лаура Краут (США)

Лукас Портер (США)

«Больше всего на свете я хочу сохранить этот Кубок в Европе, думаю, что всадники жаждут того же, – сказал в интервью, накануне соревнований Хенрик Анкаркрон, – Думаю мне удалось выстроить особенно сильную команду, с домашним супер-всадником Кевином Стаутом, который получит ценную поддержку публики, а также моим соотечественником шведским всадником Хенриком фон Эккерманом, он удивителен. И, еще трио великих, находящихся в наилучшей спортивной форме в настоящее время, это Мартин Фукс, человек момента, Дарраг Кенни, ему уже знаком Кубок, и Йос Верлой. Я абсолютно убежден, у меня лучшая команда современности.

«Возможность одержать первую победу, создает особенный энтузиазм у американской команды, – сказал ее наставник Роберт Ридлэнд, – Выбор состава сборной Америки представляется мне довольно очевидным. Марлон Модоло Занотелли дважды золотой медалист последних Панамериканских игр в Лиме, я давно знаю Родриго Пессоа и Эрика Ламаза – два знаковых персонажа в нашем спорте, с выдающимися послужными списками на чемпионатах. В сборной и Лаура Краут, олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира. Что касается юного всадника до 25 лет, это Лукас Портер, демонстрирующий отличные результаты в последние месяцы.

Кроме захватывающих дуэлей Riders Masters Cup, пройдет турнир Masters Power– испытание на силу и выносливость, соревнование на скорость Speed Challenge. Безусловно, одним из самых ожидаемых и захватывающих соревнований станет финальная битва за Гран-при CSI5* с солидным призовым фондом.