Eurosport
Межконтинентальные бои в Париже за Кубок Riders Masters
Столица Франции принимает на этой неделе престижнейшую серию турниров. Это пятый выпуск серии Лонжин Мастерс. Две команды – одна из Европы, другая из Америки сойдутся в бескомпромиссной борьбе за заветный Кубок. Европейцы четыре раза «избивали» американцев. В эти выходные станет ясно – возьмут ли Штаты долгожданный реванш!
Поединки пройдут в формате дуэлей между американскими и европейскими всадниками. В команды входят по пять дуэлянтов от Нового и Старого Света. Наставник американской сборной неизменный Роберт Ридлэнд, у команды Европы новый тренер – швед Хенрик Анкаркрон, который сменил швейцарца Филиппа Герду.
Состав сборной Европы:
Кевин Стаут (Франция)
Хенрик фон Эккерман (Швеция)
Мартин Фукс (Швейцария)
Йос Верлой (Бельгия)
Дарраг Кенни (Ирландия)
Состав сборной Америки:
Марлон Модоло Затонелли (Бразилия)
Родриго Писсоа (Бразилия)
Эрик Ламаз (Канада)
Лаура Краут (США)
Лукас Портер (США)
«Больше всего на свете я хочу сохранить этот Кубок в Европе, думаю, что всадники жаждут того же, – сказал в интервью, накануне соревнований Хенрик Анкаркрон, – Думаю мне удалось выстроить особенно сильную команду, с домашним супер-всадником Кевином Стаутом, который получит ценную поддержку публики, а также моим соотечественником шведским всадником Хенриком фон Эккерманом, он удивителен. И, еще трио великих, находящихся в наилучшей спортивной форме в настоящее время, это Мартин Фукс, человек момента, Дарраг Кенни, ему уже знаком Кубок, и Йос Верлой. Я абсолютно убежден, у меня лучшая команда современности.
«Возможность одержать первую победу, создает особенный энтузиазм у американской команды, – сказал ее наставник Роберт Ридлэнд, – Выбор состава сборной Америки представляется мне довольно очевидным. Марлон Модоло Занотелли дважды золотой медалист последних Панамериканских игр в Лиме, я давно знаю Родриго Пессоа и Эрика Ламаза – два знаковых персонажа в нашем спорте, с выдающимися послужными списками на чемпионатах. В сборной и Лаура Краут, олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира. Что касается юного всадника до 25 лет, это Лукас Портер, демонстрирующий отличные результаты в последние месяцы.
Кроме захватывающих дуэлей Riders Masters Cup, пройдет турнир Masters Power– испытание на силу и выносливость, соревнование на скорость Speed Challenge. Безусловно, одним из самых ожидаемых и захватывающих соревнований станет финальная битва за Гран-при CSI5* с солидным призовым фондом.