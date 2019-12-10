Европа снова раздавила Америку: Кубок Riders Masters остался в Париже

В бескомпромиссной борьбе сошлись две команды и две тренерские стратегии. Подопечными нового наставника европейской сборной шведа Хенрика Анкаркрона, стали звезды европейского конкура: Кевин Стаут, Хенрик фон Эккерман, Йос Верлой, Мартин Фукс и Дарраг Кенни. Американской командой дирижировал бессменный тренер Роберт Ридлэнд, в состав его сборной вошли: Марлон Модоло Затонелли, Лаура Краут, Родриго Писсоа, Эрик Ламаз и Кара Чад.

Всадники провели два раунда соревнований, каждый из которых включал по пять поединков. Всякое победное выступление в дуэли приносило команде очки, в два раза больше, чем за проигрыш. Американская сборная уверенно заявила о себе победой в первом раунде. Европейцы проиграли три поединка.

Француз Кевин Стаут верхом на Висконти дю Телман уступил бразильцу Марлону Модоло Занотелли в седле Дизель ДжиПи дю Буа Мадам, бельгиец Йос Верлой на Варуне потерпел неудачу против бразильца Родриго Пессоа верхом на Кволити ЭфЗед, швед Хенрик фон Эккерман в седле Фэнси Ми был побежден американкой Лаурой Краут на Флюретте. Только ирландец Дарраг Кенни на Импортант де Мюз был лучше канадца Эрика Ламаза на Файн Леди 5, а также несравненный швейцарец Мартин Фукс на Чика БиЗед выиграл дуэль у канадки Кары Чад верхом на Кароне. Со счетом 40 баллов против 35 в пользу Америки, всадники удалились на перерыв.

Второй раунд был поистине печальным для американской сборной. Забрезжившая победа развеялась как сон, как утренний туман, после трех поражений подряд заокеанскими всадниками. Стоит отметить, что тактика американского тренера оказалась явно проигрышной. Во-первых, Роберт Ридланд сделал перемену дуэлянтов, во-вторых, сменил некоторым всадникам лошадей.

Победитель в первом раунде Марлон Модоло Затонелли, во втором, уже на другой лошади – Свит Трисия проиграл Мартину Фуксу. К слову, швейцарец единственный всадник игр, который безупречно провел оба поединка и в каждом вышел победителем. Далее, поражение потерпела Кара Чад, также пересевшая на новую лошадь Вива. Канадке просто пришлось покинуть манеж, поскольку Вива дважды отказалась брать препятствие. Зато выступающий против нее Дарраг Кенни на Дабелее сделал свою работу подобающе.

Третий поединок стал решающим. Йос Верлой провел чистое выступление, а его соперница Лаура Краут на Довилле Эс допустила провал и проиграла дуэль. Судьба Кубка Riders Masters была досрочно определена в пользу европейцев, и два последних поединка уже не имели решающего характера. «Гол престижа» тем не менее забил Родриго Пессоа в седле Венис Бич, выигравший у Хенрика фон Эккермана. А вот Кевин Стаут не поддался Эрику Ламазу на Чакко Кид и принес еще двадцать баллов в копилку европейцев. Сборная Европы набрала в общей сумме 125 баллов, команда Америки – 80 баллов.

Результаты Riders Masters Cup