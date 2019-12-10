Трижды французский триумф в Париже

Пятизвездочный Гран-при, с общим призовым фондом в 300 000 евро, стал финальным испытанием для 42-х спортивных пар. Марштурут был выстроен по проекту местного курс-дизайнера Грегори Бодо. Только шесть всадников сумели разгадать техничную, весьма непростую по временной привязке трассу.

Именно по причине превышения времени не обеспечили себе перепрыжку олимпийский чемпион канадец Эрик Ламаз на Чакко Кид и бельгийская всадница Селин Шунбродт де Азеведо на Чапетте. Оба спортсмена прошли маршрут чисто, но получили по одному штрафу за время. По одному провалу допустили великие швейцарцы: номер один в мире Стив Герда на Там Плей дю Жуас и номер два мирового рейтинга Мартин Фукс верхом на Сильвер Шайн.

Финальное испытание без преувеличения можно назвать французским триумфом. Четыре из шести спортивных пар от Франции прошли в перепрыжку, и каждая приложила максимальные усилия в споре за главный трофей! Победители Гран-при CSI5* Симон Делестр и Гермес Райян пришли к финишу за 35,34 секунды. Три десятых секунды уступили им серебряные призеры Кевин Стаут и Фор Джой ван’т Зоргвлиет HDC, завершившие перепрыжку за 35,65 секунды. Отличный темп набрал Роже Ив Бост на Сангрия дю Коти, пара показала результат в 36,05 секунды.

Занявший четвертое место ирландец Дарраг Кенни на Классик Дрим, был точен в исполнении и окончил испытание чисто за 36,69 секунды. Безошибочное выступление провела и замкнувшая пятерку лидеров француженка Фелиси Бертран верхом на Султан де Ибис, пара показала 36,81 секунды. Шестой участник перепрыжки немец Кристиан Альманн верхом на Тейк Э Чанс Он Ми Зед не избежал ошибок, в двумя провалами всадник уложился в 37,84 секунды.

В чрезвычайно техничном испытании на скорость Лонжин Speed Challenge победу одержал итальянец Эмануэле Гаудиано в седле Карлотта 232. Свою блестящую технику в скоростном турнире итальянский конкурист уже продемонстрировал в июне этого года, победив в Speed Challenge в Лозанне, и вот новая победа в Париже. Свое выступление Эмануэле Гаудиано и Карлотта 232 выполнили за 60,48 секунды. Второе место занял олимпийский чемпион, канадский конкурист Эрик Ламаз в седле Файн Леди 5, их результат 61,37 секунды. Третий результат в 61,98 секунды показал Стив Герда верхом на Улисс де Форе.

В соревнованиях на силу и выносливость Лонжин Masters Power верх взял египетский всадник Найэль Нассар в седле Кан Кан Делла Кассия, на втором месте швейцарец Мартин Фукс в седле Сильвер Шайн. Хозяин турнира француз Филипп Розье порадовал родную публику третьим местом, которое он завоевал в паре с Престижио ЭльЭс ла Силла.

Результаты Гран-при CSI5*

Результаты Speed Challenge

Результаты Masters Power