Ла-Корунья и Женева проводят соревнования высшей пробы

После Мадрида эстафету перехватил другой испанский город Ла-Корунья. Собственно, для некоторых всадников предстоящий этап открывает прекрасные возможности продвинуться вверх в турнирной таблице, поскольку вся верхушка айсберга заявила свое участие на турнирах в Женеве, а посему пропускает квалификационные соревнования в Ла-Корунье.

На данный момент лидером в Западноевропейской лиге является бельгиец Питер Девос (55 баллов). С отставанием в восемь баллов на второй позиции швейцарец Стив Герда (47 баллов). Третье место у британца Скотта Браша (35 баллов). Для европейских конкуристов в этом году предстоят еще три этапа Кубка мира: уже упомянутый в Ла-Корунье, далее в Лондоне и Мехелене.

В испанском этапе свое участие заявил пятый в турнирной гонке этого сезона итальянец Эмануэле Гаудиано. В турнирах сразятся победительница прошлогоднего Гран-при в Ла-Корунье австралийка Эдвина Топс Александер, американка Джессика Спрингстин, швейцарка Джейн Ричард Филипс, ирландцы Майкл Даффи, Конор Свейл и Григ Бродерик, британцы Гай Уильямс и Лаура Ренуик.

Безусловно, лучшие всадники Испании выйдут на манеж родного этапа: Эдуардо Альварес Азнар, Серхио Алварес Мойя, Мануэль Фернандес Саро, Алекс Кодина, Сантьяго Нунес Рива, Иван Серрано.

Параллельно в Женеве пройдут масштабные соревнования сразу в нескольких дисциплинах по конкуру, в том числе, для юных всадников моложе 25-ти лет, троеборью и шестой этап Кубка мира по драйвингу. Состав участников более чем солидный. Топ-10 мирового рейтинга уже в Швейцарии! Во главе – хозяева соревнований, номер один Стив Герда и второй в мире Мартин Фукс. Противостоять им будут «великие и ужасные» немцы Даниэль Дойсер и Кристиан Альманн, шведы Педер Фредриксон и Хенрик фон Эккерман, британец Бен Майер, бельгиец Питер Девос, ирландец Дарраг Кенни, американец Кент Фаррингтон. В прошлом году свой триум в Женеве праздновал немец Маркус Энинг в седле Прет А Ту. На предстоящие соревнования немецкий всадник вновь берет Прет А Ту и может также рассчитывать на Корнадо и Фёрст Оф Лорн.

После триумфального выступления в Париже французский десант высаживается в соседней Швейцарии, в соревнованиях участвует победитель Гран-при Парижа Симон Делестр, за триколор также постоят Кевин Стаут, Ив Роже Бост, Жульян Эпайяр, Пенелопа Лепрево, Николя Дезёз. Среди участников британцы Скотт Браш и Гарри Чарльз, итальянцы Лоренцо де Лука, Эмилио Бикокки, голландец Харри Смолдерс, американка Лаура Краут, канадцы Эрик Ламаз и Кара Чад, бельгийцы Йос Верлой, Грегори Вателе, Оливье Филиппаертс, Нильс Бруенсилс, Жером Гери, австриец Макс Кухнер, бразильцы Марлон Модоло Затонелли, Родриго Пессоа.

Соревнования по драйвингу в рамках этапа Кубка мира соберут лучших спортсменов: номер один в мире, непобедимый в этом сезоне австралиец Бойд Эксел, бельгиец Глинн Гиртс, голландец Брем Чардон, француз Бенджамин Айод, швейцарец Жером Вутаз, немец Марек Харм.

Всадники и лошади