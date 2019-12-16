Денис Линч – победитель в Ла-Корунье. Мартин Фукс – номер один в Женеве

Трудно припомнить, такого обильного урожая неудачных выступлений на трассах Гран-при Кубка мира текущего сезона. Маршрут, построенный по проекту испанского курс-дизайнера Сантьяго Верелы, оказался неразгаданной задачей для одиннадцати спортивных пар, которые уже в первом испытании сошли с дистанции. Другие претенденты на главный трофей сыпали перекладины на манеж в избытке. И только четырем всадникам удалось прорваться в перепрыжку. Остальные призовые позиции, с пятой по двенадцатую, заняли участники, показавшие лучшее время, но допустившие по одному провалу, каждый.

Первым на перепрыжку вышел британец Гай Уильямс в седле Руж де Равель. Однако, выступление явно не заладилось, пара пришла к финишу за 54,28 секунды с шестнадцатью штрафными и заняла четвертое место на турнире. Вышедшие на испытание вторыми Денис Линч и Рубенс Эль Эс Силла сумели сохранить нули на табло штрафных и окончили выступление за 40,33 секунды.

Голландец Марк Хутзагер верхом на Стеррехоф’с Данте, выступающий следом за лидером гонки, сделал всё, чтобы быть быстрее ирландца. Пара остановила стрелку секундомера на отметке в 39,79 секунды, но сбитая перекладина остановила Марка Хутзагера на второй позиции. Третье место занял британский всадник Роберт Уитакер на Кэтуок IV. Пара прошла маршрут за 40,84 секунды, и также не избежала провала.

«Мне повезло. Моя лошадь не самая быстрая, но имеет большой опыт», – сказал после своей победы Денис Линч, – Он (Рубенс Эль Эс Силла прим. ред) был спокойным, отлично проделал повороты, я очень счастлив!»

Победу на Гран-при CHI Большого Шлема Ролекс в Женеве одержал швейцарец Мартин Фукс в седле 13-летнего жеребца Клину 51. Нынешний 2019 год для швейцарского всадника образцово-показательный. Действующий чемпион Европы, номер два в мировом рейтинге берет награды высшего достоинства одну за другой (этап Кубка мира в Лионе в ноябре, победа на чемпионате Европы в Роттердаме в августе, Гран-при в Кашкаше и Мадриде на турнирах LGCT, начало года ознаменовалось удачей на Гран-при в Базеле), неделю назад швейцарец торжествовал в командном составе европейской сборной, завоевав Кубок Riders Masters.

Сорок спортивных пар оспаривали право обладания Гран-при CHI в Женеве. Испытание на скорость с последующей перепрыжкой определило одиннадцать финалистов. Местная публика ликовала, днем ранее Стив Герда и Мартин Фукс заняли высшие награды в турнире на скорость с высотой препятствий до 155 см, и в итоговом Гран-при оба их великих соотечественника вновь вышли на финишную прямую. В перепрыжку прошел и еще один швейцарец, юный талант – Брайан Балзингер. К слову, все трое закончили финальное испытание без ошибок.

Победители Мартин Фукс и Клуни остановили стрелку секундомера на отметке в 38,60 секунды. Второе место занял британский всадник Скотт Браш в седле Хелло Сенатор, пара уступила хозяину соревнований всего пять сотых и закончила перепрыжку за 38,65 секунды. Третий результат показал бельгиец Жером Гери верхом на Кель Ом де Юс, затративший на перепрыжку 39,07 секунды.

Результаты Лонжин Гран-при CSI5*-W

Результаты CHI Большого Шлема Ролекс