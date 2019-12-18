Лондон проводит три этапа Кубка мира

Конкуристы Западноевропейской лиги прошли половину турнирного пути. В Лондоне состоится восьмой из четырнадцати этапов. Возглавляет турнирную таблицу бельгиец Питер Девос (55 баллов), предстоящий этап всадник пропускает. Зато следующий сразу за ним, номер один мирового рейтинга Стив Герда (47 баллов) уже на старте, как и третий на данный момент в лиге итальянец Эмануэле Гаудиано (43 балла) и представитель принимающей стороны британец Скотт Браш (35 баллов), он четвертый по итогам турниров. Входящие в список лучших в этом сезоне француз Кевин Стаут, швейцарец Мартин Фукс, итальянец Эмилио Бикокки – участники предстоящих турниров.

Продолжают сезон Кубка мира другие сильнейшие всадники Европы и мира, на соревнования заявлены Даниэль Дойсер, Кристиан Альманн, Маркус Энинг (Германия), Йос Верлой, Нильс Бруенсилс, Оливье Филиппаертс, Вильм Вермер (Бельгия), Хенрик фон Эккерман (Швеция), Оливье Робер (Франция), Макс Кухнер (Австрия), Эдвина Топс-Александер (Австралия), Серхио Альварес Мойя (Испания), Барт Блис (Нидерланды), Дарраг Кенни, Марк Маклей (Ирландия), Лучана Диниш (Португалия), Лаура Краут (США).

Безусловно, английские болельщики ждут на манеже своих героев. В «Олимпии» выступит действующий чемпион LGCT Бен Майер, а также Уильям Фаннел, Холли Смит, Гай Уильям, Джеймс Уилсон, Эмили Моффмт, Эми Инглис, Гарри Чарльз. В прошлом году Гран-при CSI 5*Лондона выиграл Уильям Уитакер. В этом году из многочисленной семьи Уитакеров в турнире принимает участие Роберт Уитакер.

Шестой этап Кубка мира FEI по выездке проведут всадники Западноевропейской лиги. На острие атаки в Лондоне лидер этого сезона немец Бенжамин Верндль. Собственно, после предстоящего турнира у немецкого всадника есть все шансы еще значительнее оторваться от своих преследователей в лиге. Главную «опасность» представляют британские спортсмены, выступающие у себя дома: Шарлотт Дюжардан, Карл Хестер, Ричард Девисон.

Семь экипажей участвуют в предстоящем этапе Кубка мира по драйвингу. Готов к новому бою номер один в мире, непобедимый и в этом сезоне, сметающий победы на этапах – австралиец Бойд Эксел. Противостоять неудержимому заокеанскому «извозчику» будут Даниэль Нэпруз (Великобритания), Меркель Харм (Германия), Йозеф Добровиц (Венгрия), Честр Вебер (США) и два спортсмена из Голландии: Коос де Ронд и Ижбранд Шардон.

Всадники и лошади