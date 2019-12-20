Шарлотта Дюжарден выиграла этап Кубка мира по выездке в Лондоне

В родной столице в «Олимпии Гранд Холл» британская всадница уже праздновала триумф, став олимпийской чемпионкой в 2012 году. В конце уходящего 2019, новая победа и первая такого достоинства в этом сезоне – на этапе Кубка мира. Судьи были абсолютно уверены в своих решениях и единогласно присудили первое место паре Шарлотт Дюжарден и Моунт Сент Джон Фристайл. Общий балл составил 87.520%.

«Фристайл, я очень ею горжусь. Сегодня она была великолепна. Так завершить сезон! Я просто на седьмом небе. Какой прекрасный рождественский подарок!» – подытожила Шарлотта Дюжарден в конце испытания. Днем ранее пара уже праздновала победу в Переездке Большого приза, набрав суммарный балл в 81.553%. Но это была только разминка!

Благодаря своей победе в Лондоне Шарлотта Дюжарден сделала еще один шаг к финалу Кубка мира, который пройдет в апреле 2020 в Лас-Вегасе. Девять лидеров Западноевропейской лиги получат путевки в финал. В Лионе, на втором этапе Кубка мира Шарлотта Дюжарден и Моунт Сент Джон Фристайл заняли второе место, уступив пальму первенства только Изабель Верт и Эмилио. Следующий турнир цепи Кубка, в котором британская всадница примет участие – восьмой этап в Амстердаме. На данный момент Шарлотта Дюжарден заработала 40 квалификационных баллов занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

Второе место в КЮРе Большого приза занял наставник Шарлотты Дюжарден, опытный британский всадник Карл Хестер верхом на Хоутинс Деликато. Пара набрала 84.470%. Третий результат показала англичанка Шарлотта Фрай в седле Эвердейл, выступление которой было оценено в 82.620%.

В шаге от пьедестала остановился немецкий всадник Фредерик Вандрес, выступивший в паре с Дюк оф Британ. Суммарный результат составил 82.550%. Некоторое огорчение немецкого всадника скрасилось благодаря его молниеносному подъему в турнирной таблице. С пятой позиции Фредерик Вандрес поднялся на вторую, уступив всего два балла своему соотечественнику Бенжамину Верндлю, который лидирует в Западноевропейской лиге с 63 баллами.

Седьмой этап Кубка мира по выездке пройдет на следующей неделе в Мехелене (Бельгия).

Результаты КЮРа Большого приза в Лондоне

Турнирная таблица Кубка мира по выездке