Мартин Фукс сметает награды высшей категории: новая победа в Лондоне!

Всего неделю назад Мартин Фукс праздновал свой триумф в Женеве на CHI этапа Большого Шлема Ролекс. Non-stop побед продолжился и в эти выходные в Лондоне! Уходящий 2019 год стал для Мартина Фкуса годом великих завоеваний! Жадный до побед швейцарский всадник, неутомим! Золотой медалист чемпионата Европы, серебряный призер Кубка мира Лонжин, Мартин Фукс одержал также семь побед на Гран-при 5*: в Базеле, Веллингтоне, Лионе и Женеве с Клуни 51, в Мадриде и Кашкайше в седле Чаплина, в Лондоне верхом на Зе Синнер (ранее на этом жеребце выступал ирландский всадник Денис Линч).

Трассу Гран-при CSI 5*-W Лондона с высотой препятствий до 165 см, выстроенную по проекту ирландского курс-дизанера Алена Уэйда, штурмовали тридцать семь спортивных пар. Семерым удалось пройти маршрут без провалов. Увы, не вышла в перепрыжку американка Лаура Краут верхом на Конфу. Пара была осторожна, сумела быть точной, но попала в ловушку времени и с одним штрафным остановилась на седьмом призовом месте.

Открыла финальное испытание родного этапа британская всадница Холли Смит верхом на Хартс Дестини. В итоге: две сбитые перекладины и шестое место на турнире. Вышедший следом Мартин Фукс в седле Зе Синнер прилетел к финишу за рекордные 31,99 секунды. Ни одному претенденту на высший трофей не удалось побороть его результат. «Мне удалось отлично выполнить перепрыжку. Я знал, что мне придется пойти на все риски, чтобы оказать давление на других, но всё получилось именно так, как я хотел. Наверное, я не смог бы повторить это снова, даже если бы попытался», – признался после своей победы Мартин Фукс.

Болельщики увидели еще два чистых выступления в перепрыжке, их провели серебряный и бронзовый призеры турнира. Австриец Мак Кухнер и Электрик Блю Пэ завершили испытание за 33,83 секунды. Нильс Бруенсилс верхом на Делюкс ван T & L остановил стрелку секундомера на отметке в 34,64 секунды.

Немец Маркус Энинг верхом на Корнадо NRW набрал отличный темп и завершил испытание за 32,17 секунды. Однако, из-за сбитой перекладины всаднику пришлось остановиться в шаге от пьедестала. Замкнул пятерку лидеров британец Скотт Браш в седле Хелло Джефферсон. Паре также не удалось избежать провала, перепрыжку была завершена за 33,12 секунды.

Результаты CSI 5*-W Лондона:

https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/olympia-the-london-international-horse-show-london/resultlist_19.html

Турнирная таблица Западноевропейской лиги:

https://results.hippodata.de/2019/1750/docs/wc_sp_london.pdf