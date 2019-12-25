Скотт Браш порадовал родную публику на Гран-при Лондона

После блестящего выступления днем ранее швейцарца Мартина Фукса на этапе Кубка мира в CSI5*-W, для англичан стало делом престижа порадовать местных болельщиков гимном «Боже, храни Королеву!» и заключительной победой хозяев турнира. Британцы дрались как львы! Причем игру сделали далеко не только звезды. Из тридцати пар, принявших последний бой, в перепрыжку прошли семеро. Нажали представители принимающей стороны – финальное испытание обеспечили себе пять британцев!

«Злой рок» вновь преследовал американку Лауру Краут на Конфу. Всадница повторила свое выступление с абсолютной точностью, как и в предыдущем турнире на этапе Кубка мира: ни одной сбитой перекладины, но один штраф за превышение нормы времени. Другие претенденты на трофей спонсора Гран-при Лондона – «Туркиш Эрлайнс» провели перепрыжку красиво и точно. Единственный провал допустил француз Кевин Стаут в седле Толед де Мескам, этот результат станет седьмым на Гран-при.

Все остальные участники перепрыжки были безупречны. Расстановка на призовых местах свершилась согласно показателю времени. Победители Скотт Браш и Хелло Венсен набрали отличный темп и закончили испытание за 34,23 секунды. «Выиграть мой последний Гран-при уходящего года, да еще и перед родной публикой… Может ли быть что-то замечательнее этого?!» – эмоционально заявил о своей победе Скотт Браш.

Немногим менее секунды уступила победителям австралийка Эдвина Топс-Александер, окончившая перепрыжку за 35,05 секунды. Пара поднялась на вторую ступень пьедестала. Третий результат показала британская всадница Холли Смит в седле Хартс Дестини, остановившая стрелку секундомера на отметке в 35,49 секунды.

Не собирался сдаваться и другой британец Джеймс Уильсон верхом на Имейджен Мюз. Всадник сделал ставку на точность. Свое безошибочное выступление Уильсон завершил за 37,15 секунды и остановился в шаге от пьедестала. Замкнул пятерку лидеров еще один британский всадник Уильям Уитакер на RMF Кадо де Мюз. Сохранив нули на табло штрафных, пара показала результат в 39,20 секунды. Немец Маркус Бринкманн на Питек де Мескам не отличился резвостью на финальном испытании, ее время составило 39,92 секунды, зато к точности претензий быть не могло. Пара постаралась и показала весьма впечатляющий результат – шестое место пятизвездочного Гран-при.

Результаты Гран-при Лондона: https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/olympia-the-london-international-horse-show-london/resultlist_25.html