Мехелен завершает 2019 год этапами Кубка мира

Конкуристам предстоит девятый из четырнадцати этапов Кубка мира. На данный момент лидерство в лиге разделяют два всадника: швейцарец Стив Герда и бельгиец Питер Девос, оба набрали по 55 баллов. Вторую позицию занимает британец Скотт Браш (47 баллов), далее следует швейцарец Мартин Фукс (44 балла), кстати он единственный в этом сезоне, кому удалось взять две победы на этапах, всадник праздновал триумф в Лионе, а также на прошлых выходных в Лондоне. Хозяин соревнований Питер Девос имеет все шансы оторваться от своих преследователей и единолично занять первую строку в турнирной таблице, поскольку из первой десятки участвует только француз Кевин Стаут (35 баллов).

В заключительных в этом году соревнованиях сразятся победитель в Мехелене в прошлом году Кристиан Альманн, а также его соотечественники Даниэль Дойсер, Людгер Бербаум, Кристиан Кукук (Германия), Ив Роже Бост, Симон Делестр, Гийом Футье (Франция), Харри Смолдерс (Нидерланды), Хенрик фон Эккерман, Эвелина Товек, Стефани Холмен (Швеция), Денис Линч (Ирландия), Роберт Уитакер, Гай Уильямс, Клое Винчестер (Великобритания), Пьерджорджио Буччи (Италия).

Бельгийские болельщики рассчитывают на своих национальных героев, в родном этапе примут участие Йос Верлой, Селин Шонбрудт де Азеведо, Жером Гери, Гудрун Паттеет, Николя, Оливье и Тибо Филиппаертсы, Грегори Вателе, Нильс Бруенсилс, Вильм Вермер.

Этап Кубка мира по выездке вернулся на площадку Мехелена в прошлом году, предстоящий турнир станет седьмым из одиннадцати в цепи квалификационных соревнований для выхода в финал. На данный момент всю верхушку турнирной таблицы захватили немецкие всадники. Возглавляет Западноевропейскую лигу Бенджамин Верндль (63 балла), вторую позицию занимает Фредерик Вандрес (61 балл), на третьем месте Хелен Лангеханенберг (60 баллов), которая участвует в предстоящих соревнованиях. Голландец Ханс Питер Миндерхуд (58 баллов) на четвертом месте, он тоже заявлен на турниры бельгийского этапа.

В Мехелене выйдут на манеж Морган Барбансон Местр (Франция), Патрик ван дер Миир (Нидерланды), Мария Каетано (Португалия), Тереза Нильшаген (Швеция), Джуди Рейнольс (Ирландия), а также всадники принимающей стороны Йерун Деврое, Фанни Верлифден, Изабель Кул, Тибо Ванденберг, Патрисия Маннаертс. Российские болельщики поддержат нашу всадницу Александру Максакову.

В соревнованиях по драйвингу в рамках этапа Кубка мира заявлено восемь участников. Номер один в мире, особенно жадный до побед в текущем сезоне австралиец Бойд Эксел, противостоять ему будут бельгийцы Эдвард Симоне, Глинн Гиртс, голландец Брам Шардон, венгр Жозеф Добровиц, американец Честер Вебер француз Бенджамин Айод, швейцарец Жером Вутаз.

Всадники и лошади:

http://www.hippobase.com/EventInfo/Entries/CompetitorHorse.aspx?EventID=817