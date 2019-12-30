Эмили Шолтенс выиграла этап Кубка мира в Мехелене

Днем ранее Эмили Шолтенс и 11-летний Дисперандо N.O.P. победили в Переездке Большого приза, но это было только начало предновогодних побед! В КЮРе Большого приза пара набрала 85.075%. Четверо судей и пяти поставили выступление Эмили Шолтерс на первое место. Второй результат показала португальская всадница Мария Каетано верхом на Короадо, набравшая суммарный бал 80.940%. Третье место занял испанский дуэт Хуан Матут Жимон на Кантико. Члены жюри оценили выступление пары в 80.510%.

Единственный участник из Германии – Фредерик Вандрес, выступивший в Мехелене верхом на Вестминстере, не заставил соперников сильно волноваться. Пара в этот раз провела турнир не самым лучшим образом и сумела занять только десятое место. Общий результат немецкого всадника составил 74.360%.

Собственно, после седьмого из одиннадцати этапов Кубка мира по выездке ситуация в турнирной таблице изменилась незначительно. Лидирующие позиции по-прежнему у немецких всадников. Возглавляет первенство в Западноевропейской лиге Бенджамин Верндль (63 балла), за ним следует Фредерик Вандрес (61 балл), замыкает тройку лидеров Хелен Лангеханенберг (60 баллов). Голландец Ханс Питер Миндерхуд (60 баллов) на четвертом месте, прибавила квалификационные баллы после этапа в Мехелене француженка Морган Барбансон. Всадница на данный момент набирала 54 былла и сохранила за собой пятую строку турнирного рейтинга.

Девять лидеров лиги обеспечат свое участие в финале Кубка мира, который пройдет в апреле 2020 года в Лас-Вегасе. Следующий этап принимает столица Нидерландов. Всадники проведут соревнования в Амстердаме с 23 по 26 января. Для некоторых претендентов на финал игра еще не сделана, посему расстановка сил может претерпеть изменения.

Результаты КЮРа Большого приза:

https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/jumping-mechelen-mechelen/resultlist_D4.html

Турнирная таблица Западноевропейской лиги по выездке:

https://results.hippodata.de/2019/1751/docs/fei_dressage_world_cup_wel2019-20_after_mechelen.pdf