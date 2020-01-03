Даниэль Дойсер завершил уходящий год блестящей победой в Мехелене

Финальный в уходящем году турнир CSI5*-W Западноевропейская лига традиционно провела в Мехелене. На пятизвездочную трассу, выстроенную по проекту местного курс-дизайнера Эдди Гейземанса, вышли тридцать пять спортивных пар. Все двенадцать призовых мест поделили между собой участники перепрыжки. Тринадцатый чистый результат в основной части испытания показал бразилец Марлон Модоло Затонелли верхом на Виртуоз д’Элое, но одно штрафное очко всадник получил за превышение нормы времени.

Местная публика могла надеяться услышать родной гимн в уходящем году на манеже Мехелена. Три бельгийца прорвались в финал! Оливье Филиппаертс на Эйч энд Эм Леженд Оф Лов набрал отличный темп и пришел к финишу за 41,52 секунды, однако сбитая перекладина притормозила всадника на шестом месте. Выпал из претендентов на главный приз и Йос Верлой в седле Игоря, оставивший две перекладины на земле. Осторожный Вильм Вермер верхом на Ай Кью ван хет Стинтже был точен в исполнении и показал чистый результат, увы, бельгийцу не хватило скорости. Время прохождения испытания составило 45,16 секунды, это бронза соревнований.

Самым «неторопливым» в перепрыжке оказался немец Кристиан Кукук на Кинтино. Тем не менее, пара уложилось в лимит времени, с нулями на табло штрафных немецкий всадник показал результат в 48,45 секунды и остановился в шаге от пьедестала, на четвертой позиции. Замкнул пятерку лидеров итальянец Эмануэле Гаудиано верхом на Чалу. Всадник, напротив, сделал ставку на скорость и действительно завершил выступление быстрее всех, за 41, 05 секунды, однако не сумел избежать провала.

До последнего момента лидировали на соревнованиях Пиус Швицер и Кортни Кокс, безошибочно окончившие финальное испытание за 44,02 секунды. Надежда на победу рухнула у швейцарца после финального выступления Даниэля Дойсера и Киллера Квин VDM. Победители провели безупречный проход за 41,37 секунды.

Результаты CSI5*-W в Мехелене:

https://www.longinestiming.com/equestrian/2019/jumping-mechelen-mechelen/resultlist_08.html

Турнирная таблица Западноевропейской лиги:

https://results.hippodata.de/2019/1751/docs/longines_fei_world_cup_wel_2019_2020_standings_after_mechelen.pdf