Шейн Брин начал 2020 год победой в Абу-Даби

Соревнования CSI4*-W прошли на южном побережье Персидского залива в Конном клубе Абу-Даби в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Всадники Ближнего Востока продолжили отборочные соревнования, за выход в финал Кубка мира. Но именно двум европейцам, для которых соревнования не носили квалификационного характера, улыбнулась удача в ОАЭ.

Маршрут Гран-при CSI4*-W был выстроен по проекту немецкого курс-дизайнера Франка Ротенбергера на травяном покрытии. Характерными особенностями трассы стали широкие повороты, позволяющие всадникам и лошадям комфортно подготовиться к взятию препятствий.

Россиянин Владимир Туганов в седле Саспенс Флоревал прошел маршрут основного испытания в отличном темпе, но сбитая перекладина «не пустила» нашего всадника в перепрыжку. Пара заняла одиннадцатое призовое место. Из тридцати пяти пар, десять обеспечили свое участие в перепрыжке.

Только трио, расположившееся на пьедестале, сумело сохранить нули на табло штрафных. Победители Шейн Брин и Ипсвич ван де Волфсаккер остановили стрелку секундомера на отметке в 45,23 секунды. Шесть сотых секунды уступил ирландцу серебрянный призер австриец Герфрид Пак в седле Бинго Парк. Пара закончила выступление за 45,90 секунды. Сириец Осама Аль Забиби на Флэш Гордон, казалось, выверял каждый поворот и затратил на прохождение маршрута 52,83 секунды. К счастью, всаднику удалось уложиться в отведенную норму времени и сохранить чистый результат.

Самым скоростным выступлением отличился египетский всадник Абдель Саид верхом на Аланин де Вэн. Пара примчалась к финишу за 42,01 секунды, но увы не избежала провала, это четвертый результат на Гран-при CSI4*-W Абу-Даби. Замкнул пятерку лидеров ирландец Джек Райян на Эссенар Хай Хопс. Также с одной ошибкой всадник завершил перепрыжку за 44,34 секунды.

Результаты Гран-при CSI4*-W Абу-Даби