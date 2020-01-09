Мартин Фукс – новый номер один в мире

После годового «царствования» Стив Герда вынужден был сместиться на вторую строчку, набрав 3377 баллов, против 3483 баллов нынешнего лидера. Прошлый год стал для Мартина Фукса годом великих завоеваний! Жадный до побед, швейцарский всадник вырывал у своих соперников трофей за трофеем, в 2019 году Мартин Фукс выиграл двадцать семь международных соревнований (!), в том числе, семь пятизвездочных Гран-При.

Мартин Фукс стал золотым медалистом чемпионата Европы в Роттердаме, серебряным призером Кубка мира Лонжин в Гётеборге. Гран-при 5* швейцарец выиграл в Базеле, Веллингтоне, Лионе и Женеве верхом на Клуни 51 (Корнет Оболенский), в Мадриде и Кашкайше в седле Чаплина (Верди TN), в Лондоне верхом на Зе Синнер (Санваро).

Первый турнир в предстоящем году для лидеров рейтинга Лонжин/FEI начинается уже на этой неделе в швейцарском Базеле на десятом этапе Кубка мира. Верхушка «айсберга» уже на старте. Основная конкуренция в наступившем году вновь продолжится между великими швейцарцами, которые наиболее приближены друг к другу по рейтинговым баллам.

Четвертую строчку рейтинга занимает британец Бен Майер. Вошел в пятерку лидеров швед Педер Фредриксон, он поднялся на одну строчку, на его шестое место перебрался бельгиец Питер Девос. Не изменилась ситуация для американки Элизабетт Мадден и ирландца Даррага Кенни, занимающих седьмое и восьмое места, соответственно. На два показателя улучшил положение американец Кент Фаррингтон, он теперь на девятом месте. Замыкает топ-10 швед Хенрик фон Экерманн.

Полный рейтинг Лонжин/FEI по конкуру