В Базеле начинается десятый этап Кубка мира

Соревнования на этой площадке проходят уже в одиннадцатый раз. Ранее они не входили в цепь квалификационных турниров. Ситуация изменилась в прошлом году, теперь Базель стал полноправным партнером Кубка мира.

После девяти этапов текущего сезона возглавляют турнирную таблицу сразу три всадника: бельгиец Питер Девос, швейцарец Стив Герда и итальянец Эмануэле Гаудиано, все набрали по 55 баллов. На предстоящих соревнованиях трио продолжит борьбу за единоличное лидерство.

Далее в турнирной таблице следует британец Скотт Браш (47 баллов), его участие на предстоящем этапе также заявлено. Победителем этапа в Базеле прошлом году стал несравненный Мартин Фукс. Гран-при CSI5*-W Базеля швейцарец взял в седле Клуни 51. В этом году Мартин Фукс может рассчитывать на трех лошадей Сильвер Шайн, Чика Би Зед и Авенир д’Огуйи.

Продолжают сезон Кубка мира и другие сильнейшие всадники Европы и мира: Даниэль Дойсер, Кристиан Альманн, Маркус Энинг, Майкл Юнг, Ханс-Дитер Дрехер (Германия), Кевин Стаут, Симон Делестр, Филипп Розье, Пенелопа Лепрево, Ив Роже Бост, Фелиси Бертран (Франция), Хенрик фон Эккерман, Дуглас Верлой (Швеция), Макс Кухнер (Австрия), Марлон Модоло Затонелли (Бразилия), Серхио Альварес Мойя (Испания), Барт Блис, Марк Хутзагер, Майкл ван дер Влойтен (Нидерланды), Марк Маклей, Денис Линч (Ирландия), Нильс Бруенсилс, Вильм Вермер (Бельгия), Лучана Диниш (Португалия), Роберт Уитакер (Великобритания), Альберто Зорзи (Италия).

Всадники и лошади