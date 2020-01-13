Стив Герда выиграл домашний этап Кубка мира в Базеле

Маршрут CSI5*-W от курс-дизайнера Франка Ротенбергера штурмовали сорок пар, для пятнадцати трасса оказалась не самой замысловатой задачей. Впрочем, и перепрыжка прошла гладко для девяти претендентов на главный трофей. Увы, не удалось порадовать родную публику новому номер один – Мартину Фуксу. В паре с Сильвер Шайн, швейцарец допустил один провал и не прошел в перепрыжку. Не дотянул до финального выступления и бельгиец Вильм Вермер верхом на Ай Кью ван хет Стинтже. Пара была предельна точна, не сбила ни одной перекладины, но попала в ловушку времени и получила одно штрафное очко.

Победители Стив Герда и Викторио де Фротар сделали свою работу идеально за 31,44 секунды. Было даже удивительно, услышать самокритику швейцарского всадника после удачного выступления. «Первый раунд прошел замечательно, у меня были фантастические ощущения, все отлично получилось. Перепрыжка была менее гармоничной, но это спорт, – сказал Стив Герда, – У меня часто получаются красивые перепрыжки, но вовсе не благодаря везению. Сегодня это выглядело не слишком выразительно, однако достаточно, чтобы победить».

Французский всадник Жульен Эпайяр в седле Килетты уступил швейцарцу пять десятых секунды, остановив стрелку секундомера на отметке в 31,94 секунды. С результатом в 32,41 секунды на третью ступень подиума взошел бельгиец Питер Девос верхом на Апарте. Отлично провел выступление и немецкий дуэт Маркус Энинг и Кортадо NRW. Пара сохранила нули на табло штрафных, окончив финальное испытание за 32,90 секунды и остановившись в шаге от пьедестала. Замкнул пятерку лидеров ирландец Денис Линч в седле Джи Си Шопин’с Буши, пришедший к финишу за 33,27 секунды.

Следующий этап Кубка мира состоится на этой неделе в Лейпциге (Германия). Стив Герда, возглавивший после победы в Базеле турнирную таблицу Западноевропейской лиги продолжит соревнования в предстоящем этапе. Отстающий от него всего на семь очков бельгиец Питер Девос также сразится в Лейпциге, как и занимающий третью строчку итальянец Эмануэле Гаудиано.

Результаты CSI5*-W в Базеле

Турнирная таблица Западноевропейской лиги