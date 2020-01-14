Расписание международных турниров на 2020 год

Вопрос об участие наших всадников на Олимпиаде был в подвешенном состоянии, пока Международная федерация конного спорта не вынесла решение. Итак, FEI допустила российскую сборную по выездке на Олимпиаду, где наши спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.

Международные турниры по олимпийским дисциплинам:

· 15-19 апреля: финал Кубка мира по конкуру и выездке. Лас-Вегас (США).

· 15 -19 июля: Чемпионат Европы по конкуру, троеборью, выездке. Стжегом (Польша).

· 19-26 июля: Чемпионат Европы по конкуру. Виламура (Португалия).

· 24 июля – 8 августа: Олимпийские игры (конкур, троеборье, выездка) Токио (Япония).

· 27 июля – 2 августа: Чемпионат Европы среди детей, юношей и юниоров (конкур, выездка). Хартпури (Великобритания).

· 5-9 августа: Чемпионат мира по выездке для молодых лошадей. Верден (Германия).

· 18-23 августа: Чемпионат Европы для детей и юниоров U25. Будапешт (Венгрия).

· 26-31 августа: Паралимпийские игры (выездка). Токио (Япония).

· 17-20 сентября: Чемпионат Европы для ветеранов (конкур) Фонтенбло (Франция).

· 17-20 сентября: Чемпионат мира для молодых лошадей (конкур). Ланакен (Бельгия).

· 1-4 октября: Финал Кубка Наций Лонжин (конкур) Барселона (Испания).

· 15-18 октября: Чемпионат мира по троеборью для молодых лошадей. Ле Лион-д’Анже (Франция).

Международные турниры по неолимпийским дисциплинам:

· 7-9 февраля: Финал Кубка мира по драйвингу. Бордо (Франция).

· 14-18 июля: Чемпионат мира для ветеранов и юниоров по рейнингу. Гивринс (Швейцария).

· 28 июля-2 августа: Чемпионат мира для ветеранов и юниоров по вольтижировке. Флайнг (Швеция).

· 6-9 августа: Чемпионат мира по парадрайвингу. Шильдау (Германия).

· 17-22 августа: Чемпионат мира по конному поло Сен-Ло (Франция).

· 31 августа-6 сентября: Чемпионат мира по драйвингу (запряжка четырех лошадей). Кроненберг (Нидерланды).

· 3-6 сентября: Чемпионат мира по выносливости. Пиза (Италия).

· 25-27 сентября: Чемпионат Европы по выносливости для юниоров. Вик (Испания).

· 21-26 октября: Чемпионат мира по драйвингу. По (Франция).

Российская федерация конного спорта опубликовала расписание международных и национальных турниров, которые будут проходить на территории РФ. С календарем событий можно ознакомиться по ссылке:

http://www.fksr.org/index.php?page=calendar