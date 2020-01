Mała Wielka Szwajcaria

Znane są w Europie słynne szwajcarskie mitingi w skokach przez przeszkody i wyczyny takich zawodników jak Philippe Guerdat, Markus i Thomas Fuchs, czy Willi Mellinger, ale na szczyt doprowadził drużynę startującą z białym krzyżem na czerwonym polu duet Steve Guerdat i Martin Fuchs, okupujący dwa pierwsze miejsca w światowym rankingu FEI.

Mała Szwajcaria co prawda nie jest potęgą w hodowli sportowych koni, ale słynie w świecie hipiki z dwóch rzeczy. Fantastycznych mitingów w skokach, że tylko wymienimy halowe, zaliczane do Wielkiego Szlema, zawody w Genewie z prestiżowym konkursem Top Ten i nie mniej sławne, rozgrywane pod dachami Zurychu i Bazylei, oraz w sezonie letnim pięciogwiazdkowe zawody w Lozannie i kultowe CSIO w St. Galen. Drugim powodem do dumy są skoczkowie, którzy sięgali w ekipie po medale największych championatów i igrzysk olimpijskich.

Ostatnie lata stały pod znakiem dominacji lidera Helwetów, mistrza olimpijskiego z Londynu 2012, 37-letniego dziś Steve’a Guerdata, który obok wielu spektakularnych zwycięstw może pochwalić się aż trzykrotnym triumfem w finale Pucharu Świata. Obrońca tytułu sprzed roku jest w tej chwili zdecydowanym liderem ekskluzywnej ligi Zachodnioeuropejskiej Pucharu Świata i ma szanse zostać pierwszym człowiekiem na świecie, który w PŚ zwycięży czterokrotnie. Czy tak się stanie okaże się w kwietniu w Las Vegas.

Tak jak Steve zawdzięcza sukcesy swemu ojcu, Philippe’owi, który ostatnio z powodzeniem prowadził reprezentację aktualnych mistrzów olimpijskich, Francuzów, a dziś do igrzysk Tokio 2020 przygotowuje Brazylijczyków, tak aktualny mistrz Europy, wicemistrz świata i lider skokowego rankingu FEI, zaledwie 27-letni Martin Fuchs zawdzięcza efektowny start kariery swojemu tacie Thomasowi. Oba słynne szwajcarskie klany mają swe siedziby dosłownie obok siebie i to sprawia, że „pociechy” zaprzyjaźnionych rodów Steve i Martin często trenują razem pod okiem Thomasa Fuchsa.

Wymieniony duet bez wątpienia jest najbardziej utytułowany i rozpoznawalny, ale w barwach małej Szwajcarii startuje aktualnie wielu znakomitych zawodników. Wśród nich jest często rywalizujący i trenujący za oceanem srebrny medalista olimpijski z Sydney 2000 i zwycięzca finału Pucharu Świata w roku 2007 Beat Mandli, czy były „numer 1” światowego rankingu w skokach Pius Schwizer, oraz Paul Estermann, Werner Muff i Niklaus Rutschi.

Najmłodszym Szwajcarem, który sięga już po zwycięstwa w pięciogwiazdkowych konkursach jest 23-letni Bryan Balsiger, który niedawno zdobywał jeszcze medale mistrzostw młodych jeźdźców, a u schyłku 2019 wygrał już konkurs Pucharu Świata w Oslo. W barwach Szwajcarii startują także bardzo dzielne amazonki z triumfatorką konkursu Grand Prix na Cavaliadzie w Poznaniu Janiką Sprunger i Jane Richard Philips. (rosk)