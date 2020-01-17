Лейпциг принимает этапы Кубка мира по конкуру и драйвингу

Три лидера Западноеворпейской лиги уже в Германии: победитель этапа на прошлых выходных в Базеле швейцарец Стив Герда (75 баллов), второй в турнирной таблице бельгиец Питер Девос (70 баллов) и занимающий третью позицию итальянец Эмануэле Гаудиано (55 баллов). Не может не устрашать соперников присутствие немца Кристиана Альманна на соревнованиях. Триумф в Лейпциге Кристиан Альманн праздновал трижды! Хозяин турнира одержал победу в 2011 году, далее в 2018 году, оба раза всадник выигрывал вместе с жеребцом Талубе Зэд, а в 2019 году Кристиан Альманн взял этап в паре с Карибис Зед.

На домашнем этапе немецкая машина готова «раздавить» гостей турнира, должны сыграть и количество, и качество! Представительная делегация Германии по численности превышает количество всех участников из других стран! В Лейпциге выступают сильнейшие: Даниэль Дойсер, Маркус Энинг, Людгер Бербаум, Марко Кутчер, Кристиан Кукук, Ханс-Дитер Дрехер, Майкл Юнг, Маурис Теббел, Андре Тиеме, Филипп Вейшаупт.

Лучшие всадники со всего мира заявлены на соревнования, в испытаниях принимают участие: Кевин Стаут, Оливье Робер (Франция), Роберт Уитакер (Великобритания), Денис Линч, Билли Твомей, (Ирландия), Хенрик Эккерман, Эвелина Товек, Дуглас Линдерлоу (Швеция), Макс Кухнер (Австрия), Зое Контер, Селин Шунбродт де Азеведо (Бельгия), Эмилио Бикокки (Италия), Серхио Альварес Мойя (Испания), Брайан Балзигер (Швейцария), Эндрю Кочер (США). Отличная новость для россиян – болеем за наших конкуристов Владимира Белецкого, Егора Щебрика и Дарью Самохину.

В Лейпциге завершается сезон 2019/2020 Кубка мира по драйвингу. В девятом заключительном этапе участвует абсолютный лидер, номер один в мире австралиец Бойд Эксел. В игре также француз Берджамин Айод, немец Георг фон Штейн, голландцы Брам Шардон, Коос де Ронд, Ижсбранд Шардон, швейцарец Жером Вутаз, американец Честер Вебер.

Всадники и лошади