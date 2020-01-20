Денис Линч вырвал у немцев этап Кубка мира в Лейпциге

Прекрасная работа немецкого курс-дизанера Франка Ротенбергера, выстроившего трассу Гран-при CSI5*-W, позволила шестнадцати спортивным парам (из сорока) обеспечить свои места в перепрыжке. Немцы «раздавили» соперников, прежде всего, количественным преимуществом, как в основной части турнира, так и на финальном испытании. Семь лучших кокуристов страны прошли в перепрыжку, в их числе, привыкший к победам в Лейпциге – Кристиан Альманн.

Самым быстрым в финальном испытании стал Робер Уитакер верхом на Кэтуолке IV. Взяв на себя все риски, пара примчалась к финишу за 32,01 секунды! Увы, один провал не позволил британцу подняться выше девятого места. Восемь безошибочных выступлений посчастливится увидеть лейпцигской публике. Взяв расчет на точность исполнения бельгиец Вильм Вермер на Ай Кью ван хет Стинтже прошел трассу чисто за 38,35 секунды, такой же тактике держался и немец Патрик Штулмаер на Вариока ди Темпль, окончивший перепрыжку за 38, 35 секунды, – это седьмое и восьмое места, соответственно. Голландец Макл ван дер Влойтен на Бовиль Зед значительно улучшил скоростные показатели, пара пришла к финишу за 35,54 секунды и заняла шестое место.

Бывший номер один в мире по троеборью, олимпийский чемпион немец Михаэль Юнг уже ни первый сезон проводит турниры высшей пробы по конкуру. В Лейпциге всадник вошел в пятерку лучших в седле Фишерчелсия. Перепрыжку пара завершила чисто за 35,00 секунды. В шаге от пьедестала оказался итальянец Эмилио Бикокки на Эвита Эс Джи Зед, остановивший стрелку секундомера на отметке в 34,88 секунды.

Триумфаторы соревнований Денис Линч и Джи Си Шопин’с Буши сумели справиться с давлением немецких болельщиков, пара прилетела к финишу за 33,16 секунды. Хозяева турнира вынуждены были сместиться на вторую и третью позиции. Победитель Гран-при Лейпцига в 2011, далее в 2018 и 2019 годах – Кристиан Альманн с Доминатор 2000 Зед занял второе место, уступив ирландцу шесть десятых секунды. Время выполнения испытания составило 33,77 секунды. А ставший третьим на турнире, Маркус Энинг на Комм иль Фо, прошел испытание за 34,25 секунды.

Результаты CSI 5*-W в Лейпциге

Турнирная таблица Западноевропейской лиги