В Абу-Даби проходят соревнования CSI4*-W

Лига Арабских государств состоит из Североафриканской и Ближневосточной сублиг. Первая уже завершила турниры этапов Кубка мира. Всадникам же Ближневосточной сублиги еще предстоят последние битвы, и предстоящая, в их числе. Всего в данной сублиге в квалификационных этапах принимают участие тридцать семь всадников из Ближнего Востока. Четыре лучших результата учитываются для выхода в финал.

В предстоящих соревнованиях принимают участие и европейцы, для которых турниры не носят квалификационного характера. Так, пару недель назад, на этом же манеже в Абу-Даби Гран-при CSI4*-W выиграл ирландец Шейн Брин в седле Ипсвич ван де Волфсаккер. А вот показавший третий результат сирийский всадник Осама Аль Забиби верхом на Флэш Гордон, пополнил свою копилку квалификационными баллами. Успешно выступает в ОАЭ и наш конкурист Владимир Туганов. На первой неделе наступившего года российский всадник в седле Саспенс Флоревал занял одиннадцатое призовое место. Будем ожидать новых побед Владимира Туганова на предстоящих турнирах в Аду-Даби.

В настоящий момент турнирную таблицу лиги Арабских Государств (Ближневосточная сублига) возглавляет Абдула Аль Шарбатли (Саудовская Аравия), заработавший 62 балла. На четыре балла меньше набрал Абдулла Хумаид Аль Мухаири (ОАЭ), занимающий вторую строчку с 58 баллами. Участие в финале этих спортсменов уже гарантировано. На третьей позиции также хозяин предстоящих соревнований всадник из ОАЭ – Абдулла Мохд Аль Марри, собравший 51 балл. Четвертую строчку турнирной таблицы занимает его соотечественник Мохаммед Аль Кумеити (49 баллов). Замыкает пятерку лидеров катарский всадник Рамзи Аль Духами, набравший 44 балла.

Турнирная таблица Ближневосточной сублиги