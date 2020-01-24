Амстердам проведет два этапа Кубка мира

На текущий момент возглавляют турнирную таблицу швейцарец Стив Герда (80 баллов), второе место занимает бельгиец Питер Девос (70 баллов), третий результат у немца Маркуса Энинга (61 балл). После эффектной победы в Лейпциге на CSI5*-W на прошлой неделе ирландец Денис Линч (60 баллов) взлетел на четвертую позицию. Замыкает пятерку лидеров итальянец Эмануэле Гаудиано (55 баллов). В предстоящих соревнованиях в столице Голландии вся эта пятерка продолжит борьбу!

Такой расклад доставит немалые хлопоты другим претендентам на путевки в Лас-Вегас – разрыв с лидерами может только увеличиться, а цена каждого призового места чрезвычайно высока. Всего Западноевропейская лига выдаст четырнадцать мест на финал.

В Амстердаме на правах хозяев соревнований выступят Харри Смолдерс, Майкл ван дер Влойтен, Марк Хутзайгер, Леопольд ван Астен, Барт Блис, Герко Шродер. На предстоящие турниры заявлены сильнейшие всадники Европы: Даниэль Дойсер, Кристиан Кукук (Германия), Макс Кухнер (Австрия), Симон Делестр, Жульен Эпайяр (Франция), Йос Верлой, Нильс Бруенсилс, Гудрин Паттеет (Бельгия), Хенрик фон Эккерман, Стефани Холмен (Швеция), Серхио Альварес Мойя (Испания), Пиус Швицер, Брайан Балзингер (Швейцария), Холли Смит, Роберт Уитакер (Великобритания).

Этап Кубка мира по выездке также обещает быть зрелищным, на старте только звезды. Главная героиня мировой выездки немка Изабель Верт выступит с Вайенгольд ОЛД, ее соотечественники на турнире представлены сильнейшим составом: Хелен Лангеханенберг в паре с Дэмси FRH, Дороти Шнейдер проведет соревнования в седле DSP Сэмми Дэвис младший, Зонге Ротенбергер верхом на Сантиано Эр. Английская всадница Шарлотт Дюжарден выступит в паре с Моунт ЭсТи Джон Фристайл. На родном этапе Кубка мира за Голландию сразятся Ханс Питер Миндерхуд верхом на Глок’с Дрим Бой N.O.P., Эдвард Гал на Глок’с Зоник N.O.P., Эммили Шолтенс в седле Дисперадо N.O.P.

После семи этапов Кубка мира по выездке на верхних строчках турнирной таблицы по-прежнему немецкие всадники: Бенджамин Вердель (63 балла), Фредерик Вандрес (61 балл), Хелен Лангеханенберг (60 баллов). Голландец Ханс Питер Миндерхуд (58 баллов) на четвертой позиции, замыкает пятерку лидеров француженка Морган Барбансон (54 балла).

Всадники и лошади: