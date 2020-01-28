Марк Хутзагер выиграл CSI5*-W. Изабель Верт – первая на CDI-W в Амстердаме

Из сорока участников финального испытания в перепрыжку прошли девять, причем четыре из них – голландские всадники. Все они, нисколько не разочаровали местных болельщиков, и выступили без единого провала. По одной ошибке допустили немец Даниэль Дойсер на Жасмин vd Бисшоп и англичанин Роберт Уитакер на Кэтуолк IV, это восьмое и девятое места, соответственно. Выступления всех других претендентов на главный приз будут безупречны и расстановка на призовых местах состоится согласно лучшими скоростным показателям.

Точность превыше всего – такой тактики решил придерживаться в финальном испытании голландец Жиром Дуббелдам на Оак Грове’с Карлиле. Пара прошла маршрут чисто, в ущерб скорости за 40,12 секунды. Это седьмое место. Его соотечественник Майкл ван дер Влойтен на Бовилле Зед окончит выступление за 36,46 секунды и покажет шестой результат на турнире.

В пятерку лидеров войдет немецкий всадник Маркус Энинг на Каланде. Пара выполнит перепрыжку за 35,95 секунды. На некоторое время первую позицию займет Харри Смолдерс, выступивший в седле Монако, финальное испытание пара прошла за 35,03 секунды. Бельгиец Питер Клеменс на Кинтини не сумеет побить этот результат, его время составит 35,18 секунды. Предпоследним на манеж вышел Марк Хутзагер верхом на Стерехоф’с Данте. Его перепрыжка будет ровно на одну секунду результативнее, чем у лидера турнира. Победители остановили стрелку секундомера на отметке в 34,05 секунды. Выступивший последним бельгиец Нильс Бруенсилс в седле Гарсия де Мюз не смог потеснить, уже разместившихся на подиуме соперников, и остановился на четвертом месте с результатом в 35,33 секунды.

В восьмом этапе Кубка мира по выездке триумф праздновала Изабель Верт. Пятый год подряд немка выигрывает КЮР Большого приза в Амстердаме. Выступление Изабель Верт в седле Вейхеголд ОЛД жюри оценило в 90.280%. Англичанка Шарлотта Дюжарден верхом на Маунт Сент-Джон Фристайл стала второй с результатом в 89.505%. Третье место на домашнем этапе Кубка мира занял голландец Эдвард Гал. В паре с Глок’с Зоник всадник набрал 85.385%. Днем ранее королева мировой выездки обошла англичанку, став первой на Переездке Большого приза. Победоносное шествие продолжилось и на заключительном турнире.

«Для Вейхэ и меня все началось здесь. Мы выиграли Кубок мира в 2016 году здесь, поэтому турнир в Амстердаме стал для нас особенным, – сказала после победы Изабель Верт, – С тех пор мы продвигались все выше и выше в спорте, это поразительно, что она (Вейхеголд ОЛД прим. ред.) всегда была в отличной форме, мотивированной и полностью выкладывалась, даже сейчас, когда ей исполнилось пятнадцать лет. Настроение сегодня снова потрясающее, публика была так взволнована, что поднялась в конце нашего выступления, мы это очень оценили! Впервые я превысила 90% в Амстердаме, но я знала, что Шарлотта (Дюжарден, прим. ред.) выступает за мной, поэтому я должна была все сделать самым наилучшим образом, чтобы не оставить ей шанса».

Результаты CSI5*-W в Амстердаме

Турнирная таблица по конкуру Западноевропейской лиги:

Результаты CDI-W

Турнирная таблица по выездке Западноевропейской лиги