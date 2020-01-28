Кристиан Альманн побеждает на Гран-при в Абу-Даби

На прошлой неделе в столице Объединенных Арабских Эмиратов продолжилась серия квалификационных турниров CSI4*-W. Всадники Ближнего Востока приняли участие в отборочных соревнованиях за выход в финал Кубка мира, европейские всадники составили им серьезную конкуренцию. Как и неделю назад, когда победу в Гран-при Абу-Даби праздновал ирландец Шейн Брин, в этот раз, вновь торжествовал европейский конкур и его яркий представитель – немец Кристиан Альманн.

Гран-при CSI4*-W проходил в два гита, сорок шесть всадников выступили в турнире. Участие в финальном испытании, по правилам соревнований, было гарантировано двенадцати спортивным парам, показавшим лучшие результаты в первом гите.

Только четыре всадника сумели сохранить нули на табло штрафных после двух раундов. Некоторые участники турнира были предельно точны в исполнении, но попались в ловушку времени. Несмотря на отсутствие провалов, по одному штрафу, получили в первом гите бельгиец Тьерри Гоффине верхом на Кадет дю Руиссо Зед, так же как и немец Йорг Наеве на Джи Кей Хорстракс Хопфул, в этой же «компании» и иорданец Майсам Бишарат на Ун Доллар же Блондель, последний, кстати, замкнул пятерку лидеров соревнований.

Кристиан Альманн при прохождении второго гита не ставил цель – скорость любой ценой. Учитывая еще недостаточный опыт юного Солид Голд Зед, всадник был осторожен со своим напарником. Победители опередили своих ближайших соперников египтянина Абделя Саида и Арпеж дю Ру всего на три десятых. Кристиан Альманн и Солид Голд Зед пришли к финишу за 39,16 секунды. Абдель Саид занял второе место с результатом в 39,88 секунды. Третий результат показал ирландец Майкл Пэндер верхом на Эч Эч Эс Кале, время прохождения маршрута составило 39,88 секунды. В шаге от пьедестала остановился британский всадник Чад Фелоус на Винчи де Бофур. Пара выступила без ошибок и сохранила нули на табло штрафных в обоих гитах. Результат финального испытания составил 40,24 секунды.

Россиянин Владимир Туганов в седле Саспенс Флоревал допустил три провала в первом гите, с двенадцатью штрафными очками остановился на тридцать пятом месте.

Результаты CSI4*-W Абу-Даби