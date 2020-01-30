Продолжаются турниры CSI4* на конном фестивале в Веллингтоне

Соревнования принимает международный конноспортивный центр Палм-Бич, один из самых грандиозных конноспортивных объектов в США, включающий 18 спортивных арен, поле для дерби и одну из крупнейших крытых арен в мире. В масштабном и самом продолжительном турнире принимают участие всадники всех категорий из 52 стран и всех Штатов, а также более 6000 лошадей. Грандиозный призовой фонд в целом составляет 13 миллионов долларов США.

Формат спорт-недели следующий: соревнования начинаются в среду и заканчивается в воскресенье. Каждую субботу вечером проходит главное событие недели – розыгрыш Гран-При (Saturday Night Lights), в котором участвуют всадники высшей категории.

Уже обозначились первые герои фестиваля. Открыл победный бал, олимпийский чемпион, американец Маклей Уард. Свою первую награду конного фестиваля на турнире CSI3* всадник взял в паре с Катоки. На следующий же день новая трехзвездочная победа Маклея Уарда и Катоки.

Гран-при CSI3* Saturday Night Lights выиграл его соотечественник Эрин Дэвис-Хайнекинг верхом на Леонии. Соревнования проходили в один гит с последующей перепрыжкой. Из сорока пяти спортивных пар, одиннадцать сумели пройти маршрут без сбитых перекладин, но только шесть прорвались в перепрыжку. Пять всадников попали в ловушку времени и не приняли участие в финальном испытании. Победители остановили стрелку секундомера на отметке в 45,51 секунду. Второе место занял ирландец Шейн Свитнам верхом на Карлин ван’т Виннехоф, свое безошибочное выступление пара завершила за 45,67 секунды. Третий результат показал представитель принимающей стороны, бывший номер один в мировом рейтинге – Кент Фаррингтон, выступивший верхом на Каприсе. Время прохождения марштура составило 46,02 секунды.

В эту субботу пройдет Гран-при CSI4*. А со следующей недели турниры Гран-при приобретут пятизвездочные достоинство. Увеличится и призовой фонд главных турниров. Будет разыграно три Гран-при CSI5* с призовым фондом в 401 000 долларов за каждый.

Календарь турниров Зимнего конного фестиваля