Eurosport
Продолжаются турниры CSI4* на конном фестивале в Веллингтоне
Главным заокеанским событием в мире конного спорта, безусловно, является 12-недельный Зимний конный фестиваль (The Winter Equestrian Festival), который проходит в Веллингтоне. Соревнования начались 8 января и завершатся 29 марта. Наступившая неделя стала четвертой в календаре конных турниров.
Соревнования принимает международный конноспортивный центр Палм-Бич, один из самых грандиозных конноспортивных объектов в США, включающий 18 спортивных арен, поле для дерби и одну из крупнейших крытых арен в мире. В масштабном и самом продолжительном турнире принимают участие всадники всех категорий из 52 стран и всех Штатов, а также более 6000 лошадей. Грандиозный призовой фонд в целом составляет 13 миллионов долларов США.
Формат спорт-недели следующий: соревнования начинаются в среду и заканчивается в воскресенье. Каждую субботу вечером проходит главное событие недели – розыгрыш Гран-При (Saturday Night Lights), в котором участвуют всадники высшей категории.
Уже обозначились первые герои фестиваля. Открыл победный бал, олимпийский чемпион, американец Маклей Уард. Свою первую награду конного фестиваля на турнире CSI3* всадник взял в паре с Катоки. На следующий же день новая трехзвездочная победа Маклея Уарда и Катоки.
Гран-при CSI3* Saturday Night Lights выиграл его соотечественник Эрин Дэвис-Хайнекинг верхом на Леонии. Соревнования проходили в один гит с последующей перепрыжкой. Из сорока пяти спортивных пар, одиннадцать сумели пройти маршрут без сбитых перекладин, но только шесть прорвались в перепрыжку. Пять всадников попали в ловушку времени и не приняли участие в финальном испытании. Победители остановили стрелку секундомера на отметке в 45,51 секунду. Второе место занял ирландец Шейн Свитнам верхом на Карлин ван’т Виннехоф, свое безошибочное выступление пара завершила за 45,67 секунды. Третий результат показал представитель принимающей стороны, бывший номер один в мировом рейтинге – Кент Фаррингтон, выступивший верхом на Каприсе. Время прохождения марштура составило 46,02 секунды.
В эту субботу пройдет Гран-при CSI4*. А со следующей недели турниры Гран-при приобретут пятизвездочные достоинство. Увеличится и призовой фонд главных турниров. Будет разыграно три Гран-при CSI5* с призовым фондом в 401 000 долларов за каждый.