Дарраг Кенни выиграл этап Кубка мира в Веллингтоне

Североамериканская лига, состоящая из Восточной и Западной сублиг организует по семь этапов Кубка мира, каждая. Сейчас обе сублиги в шаге от завершения квалификационной битвы. Позади по шесть этапов в каждой. Лучшие заокеанские конкуристы сублиг получат по семь мест на финал Лонжин FEI Кубка мира, который пройдет в апреле 2020 года в Лас-Вегасе.

Два года подряд Кубок мира Лонжин FEI доставался американским всадникам. Элизабет Мадден победила в финале Кубка мира 2018 года в Париже, ее соотечественник Маклейн Уорд в 2017 году стал чемпионом у себя на родине в Омахе. Всего всадники Нового Света в истории конного спорта брали мировой кубок четыре раза.

Ирландский всадник, не претендуя на квалификационные баллы, приехал в США, чтобы побеждать! В своей Западноевропейской лиге Дарраг Кенни занимает скромное 29-е место. Но именно за океаном всадник «позволил себе» не взирать на авторитеты и просто прекрасно делать свою работу.

Всего в турнире CSI4*-W приняли участие сорок спортивных пар. Шестеро сошли с дистанции, не начав борьбу. Для других маршрут, оказался крепким орешком, ошибок было много. Чистый проход в основной части соревнований, увы не позволил прорваться в итоговое испытание американке Лилли Кинан на Скайхорс. Пара попала в ловушку времени и остановилась в шаге от пьедестала, на четвертом месте. Только трио обеспечило себе участие в перепрыжке.

Технические приготовления и перестройка трассы для финального испытания длились дольше, чем выступления трех участников. Трио не подвело своих болельщиков. Все участники перепрыжки прошли трассу без единой ошибки. Скорость решила всё! Американец Дэвин Райян на Эдди Блю был чрезвычайно осторожен и внимателен на поворотах, такая тактика заставила всадника потратить дополнительные секунды на выполнения перепрыжки. Американец пришел к финишу за 39,00 секунды, и в итоге стал третьим на турнире. Второе место занял бразилец Риветти Кассио в седле Бакара д’Аршонфосса, пара остановила стрелку секундомера на отметке в 38,29 секунды.

Невзирая на риски, победители летели на крыльях к финишу. Дарраг Кенни и Классик Дрим затратили на выступление всего 36,70 секунды!

После этапа в Веллингтоне произошли заметные перемены в турнирной таблице Восточной сублиги. Лидером стала экс-чемпионка мира Элизабет Мадден (59 баллов), на второе место сместился Брайан Могги (56 баллов). Третье место занял Адриенн Стернлишт (46 баллов), четвертый результат у Лауры Краут (45 баллов), замкнул пятерку лидеров Дэвин Райян (36 баллов). Последнее слово конкуристы Восточной сублиги скажут через месяц в Штате Флорида, в городе Окала на турнирах конного шоу Live Oak International на последнем этапе, когда окончательно решится судьба путевок на финал Кубка мира.

Результаты CSI4*-W в Веллингтоне:

https://www.longinestiming.com/equestrian/2020/longines-fei-jumping-world-cup-north-american-eastern-sub-league-wellington-deeridge-farms/resultlist_208.html

Турнирная таблица Североамериканской лиги, Восточная сублига

Турнирная таблица Североамериканской лиги, Западная сублига