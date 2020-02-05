Предпоследний этап Кубка мира проводит Бордо

Для вершины айсберга – лидеров турнирной таблицы, места в финале уже гарантированы. Но победители текущего сезона не останавливаются на своих, уже свершившихся, завоеваниях! Восемь всадников из первой десятки, возглавляющих рейтинг Кубка мира, уже в Бордо и готовы продолжать битву.

Первую строчку в лиге занимает швейцарец Стив Герда (80 баллов). Успешные выступления на последних этапах, а также победа в Мадриде на шестом этапе – всё в целом, позволило подняться на вторую позицию опытному немцу – Маркусу Энингу (73 балла). Лидировавший на протяжении нескольких турниров Кубка бельгиец Питер Девос (70 баллов), на данный момент на третьем месте. Значительно улучшил положение после победы в Лейпциге ирландец Денис Линч (60 баллов), он на четвертом месте.

Участниками предстоящих соревнований также станут: занимающий шестое место голландец Майкл ван дер Влойтен (54 балла), седьмой в турнирной гонке британец Скотт Браш (49 баллов), девятый в лиге, хозяин соревнований француз Кевин Стаут (46 баллов), а также, находящийся на десятой позиции, немец Даниэль Дойсер (45 баллов). Кстати, последний, в прошлом году праздновал победу в Бордо. Почему бы Дойсеру не повторить былой успех и не поменять десятое место на пятое?!

В испытаниях принимают участие: Марк Маклей, Майкл Даффи (Ирландия), Педер Фредриксон, Хенрик Эккерман, Дуглас Линдерлоу (Швеция), Макс Кухнер (Австрия), Жером Гери, Грегори Вателе, Вильм Вермер (Бельгия), Эмилио Бикокки (Италия), Серхио Альварес Мойя (Испания), Брайан Балзигер, Пиус Швицер (Швейцария), Лучана Дениш (Португалия), Холли Смит (Великобритания), Модоло Занотелли (Бразилия).

Разумеется, в большинстве представители принимающей стороны, французские конкуристы: Симон Делестр, Жульян Эпайяр, Пенелопа Лепрево, Фелиси Бертран, Ив Роже Бост, Оливье Робер, Филипп Розье, Марк Дилассер, Эдвард Леви, Макс Тируин.

Бордо проведет также финал Кубка мира по драйвингу. Шесть лучших всадников готовы поспорить за чемпионский титул, это номер один мирового рейтинга австралиец Бойд Эксел, голландцы Коос де Ронд, Ижсбранд и Брайм Шардоны, бельгиец Глинн Гиртц, венгр Йозеф Добровиц.

Одним из самых зрелищных турниров будет турнир – дерби в закрытом помещении. Олимпийский чемпион, победитель дерби в Бордо в прошлом и позапрошлом годах немец Майкл Юнг готов к новым подвигам. Конкуренцию ему составят сильнейшие французские троеборцы: Карим Флорен Лагуаг и Матье Лемони (всего двенадцать французских спортивных пар заявлено на дерби). Среди участников также испанец Альберто Эрмозо Феррас, бельгийка Лара де Лиедекерке-Мийер, ирландец Катал Даниэлс.

Всадники и лошади