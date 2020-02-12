Стив Герда снова номер один в мире и первый в Бордо

Свою путевку в Лас-Вегас на финал Кубка мира Стив Герда получил уже давно, но лучший всадник мира не сделал паузу, почивая на лаврах. В Бордо пара Стив Герда и Викторио де Фротар сражалась в полную силу.

Из тридцати семи всадников, – девять нашли успешную разгадку маршрута, выстроенного по проекту Жана-Франсуа Морана. Первым на перепрыжку вышел итальянец Эмилио Бикокки верхом на Экита Эс Джи Зед. Увы, оксер 13а оправдал свой номер и стал несчастливым для пары, с четырьмя штрафными итальянец в итоге замет седьмое место. Первый ориентир на победу даст француз Роже Ив Бост, свое безошибочное выступление верхом на Сангрия дю Коти, хозяин соревнований закончит за 32,96 секунды.

Норвежец Гир Гулликсен с Джин Чин ван хет Линденхоф допустил два провала, это станет девятым результатом на Гран-при. Вслед за ним португалка Лучана Диниш на Чакко Блю II проведет безошибочное выступление, но не самое впечатляющее по скоростным показателям, всадница остановит стрелку секундомера на отметке в 39,08 секунды. Вторая представительница прекрасного пола, вышедшая в финальное испытание, англичанка Холли Смит верхом на Хартс Дэстини проявит резвость. Пара завершит перепрыжку за 33,41 секунды, но займет только восьмое место, в зачет пойдут четыре штрафа, полученные за провал.

Бельгиец Питер Девос на Апарте после своего выступления станет первым. Пара покажет чистую перепрыжку за 32,23 секунды. С временного пьедестала их сбросят Стив Герда и Викторио де Фротар. Время прохождения маршрута победителями составит 30,82 секунды. Сорвать планы швейцарца на победу попытается немец Даниэль Дойсер в седле Жасмьен ван ден Биссхоп. Однако, эта прекрасная пара (которая уже в финале) уступит победителям почти восемь десятых секунды и станет второй на Гран-при с результатом в 31,59 секунды. Последним на испытание вышел бельгиец Нильс Бруенсилс на Илюсионата ван’т Меленхоф. Также уже неоспоримый финалист, всадник возьмет и в этот вечер свое место на подиуме. Чистое выступление Нильс Бруенсилс завершил за 31,71 секунды, это третий результат.

«Нам было непросто найти понимание, – поделился Стив Герда о своей работе с Виторио, – Мы провели немало турниров, которые трудно назвать блестящими. Но мне больше всего нравилось в Виторио, его сообразительность. У него есть дар сражаться за своего всадника, однако, он этого не делал для меня. Это меня разочаровывало, я не мог понять в чем дело. В конце концов, в Базеле нам удалось выступить без фолов (пара выиграла Гран-при CSI5*-W, а также чемпионат мира прим. ред.). Викторио получает огромное наслаждение от быстрой езды, как и я, в его седле. Даже если ни все идеально, он выкладывается по максимуму для меня. Видя, что он получает удовольствие от состязания, я испытываю необыкновенное чувство. Теперь он действительно сражается за меня на трассе, и именно поэтому победа доставляет мне огромное удовлетворение. После нашей первой победы на Гран-при в Базеле у нас с Викторио произошел рывок. Нужно было просто набраться терпения, потому что он гиперчувствителен. Теперь мы зажигаем вместе!

Результаты CSI5*-W в Бордо

Турнирная таблица Западноевропейской Лиги