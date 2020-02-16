Веллингтон организует первый этап Кубка наций

В истории конного спорта Кубок наций старейшие командные соревнования. Первые турниры состоялись в 1909 году, наступивший сезон будет сто одиннадцатым. Финал проведет столица Каталонии, турниры Лонжин FEI Кубка наций пройдут в королевском Реал Поло Клубе Барселоны с 1 по 4 октября 2020 года.

Всего для команд Североамериканской лиги проводится три этапа. Каждая страна-участница принимает соревнования на своей территории. Вслед за Штатами, этап Кубка наций проведет Мексика с 30 апреля по 3 мая в Коапекспане. И завершатся турниры в канадском Лэнгли с 26 по 31 мая. В Веллингтоне в предстоящих турнирах принимают участие сборные Австралии, Бразилии, Ирландии, Израиля, Швейцарии, Мексики, Канады и США. Только для трех последних турнир носит квалификационный характер.

Действующий чемпион Кубка наций – сборная Ирландии, одержавшая победу в финале 2019 года. Всего в прошлогодний финал вышли восемнадцать команд мира. Североамериканская лига в 2019 году делегировала сборные США и Мексики, Канада не прошла квалификационный отбор. Южноамериканскую лигу также представили две команды, на финал приехали сборные из Бразилии и Колумбии. Самый многочисленный первый европейский дивизион выставил девять команд. Сборная Испании, не вошедшая в дивизион номер один, получила автоматическое право участия в финале, как хозяйка соревнований. В текущем сезоне в первом европейском дивизионе соревнуются десять стран: Бельгия, Франция, Германия, Великобритания, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария.

В этом году серьезные изменения претерпели правила для второго европейского дивизиона. Команды проведут турниры для участия в финале четырехзвездочного достоинства, который организует Варшава (Польша). В 2019 году от второго дивизиона после польского финала в большой барселонский финал прошли сборные Норвегии и Португалии. В отборочных турнирах команды боролись не только за путевку в Барселону, но и за переход в первый европейский дивизион. В новом сезоне 2020 года норвежцы переехали в дивизион номер один, а на их место в дивизион номер два отправились австрийцы, занявшие последнее место в первой лиге.

Для первого европейского дивизиона турниры начнутся только в мае во французском городе Ла Боль. На данный момент у европейских всадников на повестке дня – последний этап Кубка мира и предстоящий финал в апреле в Лас-Вегасе.

Календарь Кубка наций сезона 2020 года

Правила и участники турниров Кубка наций