Сборная США победила на домашнем этапе Кубка наций

Североамериканская лига открыла сезон Кубка наций, в турнирах приняли участие восемь сборных из Австралии, Бразилии, Великобритании, Израиля, Ирландии, Мексики, Канады и США. Безусловно, турнир носил квалификационный характер только для команд лиги. Но европейские всадники не преминули поучаствовать в командной гонке, тем более, многие из спортсменов Старого света проводят уже ни первую неделю в Веллингтоне на соревнованиях Зимнего конного фестиваля. Традиционно соревнования этапа Кубка наций прошли в два раунда. По правилам команды могут включать максимально по четыре всадника, и только три лучших результата идут в зачет в каждом турнире.

После первого раунда европейцы заняли лидирующие позиции. Действующий чемпион – сборная Ирландии под руководством Майкла Блэйка окончила рауд в четырьмя штрафными. Два всадника сборной Поль О’Шиа верхом на Имральд ван’т Ворхоф и его товарищ по сборной Брайан Корнэйн в седле Армика прошли испытание безошибочно. Сборная Великобритании, состоящая только из трех спортивных пар, также сделала отличную заявку на победу. Первый раунд подопечные Ди Лампарда завершили только с четырьмя штрафами. Чисто выступили Эмили Моффит на Уиннинг Гуд и Аманда Дербшир верхом на Кортвол Би Эйч. Команды США, Мексики и Израиля, получившие по восемь штрафов, каждая, выстроились на турнире следом за временными лидерами, в надежде взять реванш во втором раунде.

Действительно блестящую игру показали американские всадницы во финальном испытании, руководимые тренером Робертом Ридлэндом. Три пары: Джессика Спрингстин в седле RMF Зесили, Маржи Голштейн-Энгль на Ройсе и Лаура Краут верхом на Конфу – были безупречны. Ни одного провала и нули на табло штрафных позволили четвертой участнице сборной США Элизабет Мадден в паре с Дэрри Лу даже не выходить на манеж. Такой результат внес легкую панику в стан европейских соперников. Но англичанки Эмили Моффит и Александра Торнтон сумели выступить без провалов. Одну ошибку допустила Аманда Дербшир. Таким образом, обе сборные США и Великобритании окончили турнир с восьмью штрафными. Показатель времени у американок оказался лучшим, а посему и пальма первенства была отдана хозяйкам соревнований. Команда Англии заняла второе место.

Мексиканская сборная собрала немалый урожай провалов, но все же вышла на третье место. Лучшее выступление у мексиканцев показал Николас Пизарро верхом на Фабрисе Ди Эн. Оба раунда всадник провел чисто. Одно штрафное во втором раунде за превышение нормы времени получил Мануэль Гонсалес Дюфран на Хортезия ван де Лиуверк. Две сбитые перекладины оставил на земле Карлос Хэнк Гуиррейро на Н5 Джаст зе Мьюзик. После двух туров команда получила семнадцать штрафных. Для сборной Мексики соревнования носили квалификационный характер, посему третье место – это явный успех.

Четвертое место заняла сборная Канады, набравшая в общей сложности восемнадцать штрафных. Далее на призовых местах разместились команды Израиля и Ирландии. Для канадцев, которые ведут борьбу за место в финале Кубка наций, прошедший этап был отборочным, теперь им нужно опережать максиканцев и американцах на двух предстоящих этапах сезона. Следующий этап Кубка наций пройдет с 30 апреля по 3 мая в Коапекспане (Мексика), а завершатся турниры в Лэнгли (Канада) с 26 по 31 мая.

Результаты этапа Лонжин Кубка наций в Веллингтоне