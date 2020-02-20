Решающий этап Кубка мира в Гётеборге

В настоящий момент уже определился круг финалистов, понятна и ситуация с теми, кому уже поздно наверстывать упущенное. Но остаются еще надеющиеся, их задача пополнить недостающими баллами турнирную таблицу личного зачета и потеснить соперников. Напряжение в стане не сошедших с дистанции велико! Соревнования пройдут на «Скандинавиум Арене», принимающей этапы Кубка мира с 1979 года. Именно здесь прошел первый в истории конного спорта чемпионат мира.

Из прошедших в финал на предстоящие соревнования приедут немцы Маркус Энинг и Даниэль Дойсер, ирландец Денис Линч, француз Кевин Стаут, итальянец Эмануэле Гаудиано, а также швейцарец Пиус Швицер, который присоединился для участия в финале к своему соотечественнику, номеру один в мире и первому в сезоне Кубка мира – Стиву Герде (95 баллов). Другие финалисты скоромно воздержались от участия в шведском турнире.

На домашнем этапе шведские всадники в большинстве. Однако, скромная надежда на выход в финал остается только у Педера Фредриксона. Расчет очень прост – победа в Гётеборге обеспечит шведскому всаднику путевку в Лас-Вегас. Сейчас Педер Фредриксон, набравший 28 баллов, занимает только 29-е место. Среди других представителей принимающей стороны в соревнованиях выступят Рольф-Горан Бенгтссон, Хенрик фон Эккерман, Стефани Холмен, Дуглас Линдерлоу, Малин Барийярд-Йохансен.

Решили не упускать возможности выхода на финишную прямую британец Роберт Уитакер (36 баллов) и голландец Харри Смодлерс (33 балла). Всадники приехали в Гётеборг для участия в заключительном этапе, такая тактика может принести желаемые результаты. При удачном выступлении каждый может добавить несколько недостающих баллов в свои копилки и присоединиться в финале к лидерам гонки.

Предстоящий этап также носит решающий характер для трех бельгийских всадников. Вильм Вермер (36 баллов), Селин Шурбродт де Азеведо (28 баллов) и Йос Верлой (27 баллов) теоретически еще в игре и при победном выступлении могут сместить других претендентов на финал. Австрийцу Максу Кухнеру (41 балл) в Гётеборге нужно всего лишь попасть в пятерку призеров, это будет предостаточно, чтобы собирать чемодан в Лас-Вегас.

Для всадников, квалифицирующихся на финал Кубка мира по выездке, текущие соревнования – предпоследний десятый этап CDI-W Западноевропейской лиги. В Гётеборге выступит цвет мировой выездки и лидеры лиги: Бенджамин Вердель и Фредерик Вандрес (Германия), Катрин Дюфур (Дания), Шарлотт Фрай (Великобритания).

Всадники и лошади