Гир Гулликсен выиграл этап в Гётеборге и место в финале Кубка мира

«Я и подумать не мог, что такое произойдет в моей карьере, – с полной непосредственностью отреагировал на свою победу Гир Гулликсен, – трасса была техничной, точной и интересной. Курс-дизайнер Питер Лундстрем – один из будущих лучших строителей! Мой конь VDL Гроеп Кватро настолько ловкий, что для него нет никаких ограничений. Его уверенность в себе просто невероятная!»

Гир Гулликсен, без приувеличения, произвел сенсацию в Западноевропейской лиге. До последнего турнира всадник занимал скромное 26-е место, после победы в Гётеборге Гулликсен взлетел на 10-место. По истине, норвежец вскочил в последний вагон и завладел путевкой в Лас-Вегас! Это же можно сказать и о серебряном призере соревнований – 23-летнем Брайане Балзигере, швейцарец после тринадцати этапов был строкой ниже норвежца, на 27-ом месте. Драгоценные баллы за второе место в Швеции обеспечили юному всаднику выход в финал Кубка мира.

Четырнадцатый, финальный этап носил решающий характер для всадников Западноевропейской лиги. Последним шансом, увы, не сумели воспользоваться хозяева турнира. Ни один шведский всадник не прошел квалификацию в финал. Всего в турнире CSI5*-W приняли участие тридцать два всадника. Семь пар сошли с дистанции, другие – валили перекладины одну за другой. В перепрыжку прошли только пять пар.

Единственный представитель принимающей стороны – шведский всадник Рольф-Горан Бенгтссон в седле Кассилано Джен не гнался за скоростным результатом, но и чистотой выступления тоже не блеснул. Пара пришла к финишу за 48,52 секунды с двумя провалами и замкнула пятерку лидеров Гран-при. Бельгиец Оливье Филиппаертс в седле Эйч энд Эм Леженд Оф Лов не сумел избежать ошибки, с результатом в 45,84 секунды всадник немного не дотянул до подиума и остановился на четвертом месте.

Самым быстрым на завершающем испытании стала пара Кевин Стаут и Фор Джой ван’т Зорвлиет HDC. Француз уже давно обеспечил себе место в финале, и только улучшил положение в лиге. Кевин Стаут пришел к финишу за 44,51 секунды, но с одним провалом, а посему это третье место на пьедестале. Швейцарец Брайан Балзигер в седле Тветиту де Бишес выступил чисто за 46,45 секунды. Время победителей Гира Гулликсена и VDL Гроеп Кватро составило 45,75 секунды.

В Гётеборге также прошел предпоследний десятый этап по выездке для Западноевропейской лиги. Победу на CDI-W одержала датчанка Катрин Дюфур в паре с Аттерупгаардс Кэссиди. Победители набрали 87.860%. Второе место занял немец Бенджамин Вердль верхом на Дейли Миррор. Пара получила от жюри 86.170%. На данный момент Бенджамин Вердль занимает второе место в лиге. Его соотечественник Фредерик Вандес в паре с Дюк Оф Британ занял третье место в КЮРе Большого приза с результатом в 81.465%. В турнирной таблице Кубка мира Фредерик Вандес на третьей строке. Заключительный этап по выездке пройдет в середине марта в Хертогенбосе (Нидерланды).

Результаты CSI5*-W в Гётеборге:

https://www.longinestiming.com/equestrian/2020/gothenburg-horse-show-gothenburg/resultlist_11.html

Финальная турнирная таблица Западноевропейской лиги по конкуру

Результаты CDI-W

Турнирная таблица Западноевропейской лиги по выездке