Турниры высшей категории CSI5* и CDI5* проводит Доха

В течение двух недель катарская столица станет также столицей конного спорта. С 27 по 29 февраля состоятся турниры CSI5* и CDI5*, а через неделю на этой же площадке пройдет первый этап нового сезона Лонжин Global Champions Tour и Global Champions League. Лучшие конкуристы мира со своими сильнейшими лошадьми проведут первые индивидуальные и командные поединки. Но до этого, всадники встретятся на соревнованиях CSI5*.

Доха собрала сливки конкура. Среди участников предстоящих соревнований: Кристиан Альманн, Даниэль Дойсер, Маркус Энинг, Филипп Вейшаупт, Кристиан Кукук, Ханс-Дитер Дрехер, Марко Кутчер, Морис Теббел (Германия); Кевин Стаут, Симон Делестр, Жульян Эпайяр, Ив Роже Бост, Пенелопа Лепрево, Титуан Шумахер (Франция); Скотт Браш, Джек Уитакер (Великобритания); Эдвина Топс-Александер (Австралия); Эмануэле Гаудиано, Филиппо Марко Болоньи (Италия); Хенрик фон Эккерман, Педер Фредриксон, Эвелина Товек (Швеция); Пиус Швицер, Джейн Ричард Филипс (Швейцария); Нильс Бруенсилс, Питер Девос, Грегори Вателе, Йос Верлой, Николя и Оливье Филиппаертсы, Вильм Вермер (Бельгия); Шейн Брин, Денис Линч (Ирландия); Майкл ван дер Влойтен, Юр Вриелинг (Нидерланды); Макс Кухнер (Австрия); Эдуардо Альварес Мойя (Испания); Гир Гулликсен (Норвегия).

Лучшие спортсмены принимающей стороны – катарские всадники будут, разумеется, в центре внимания местных болельщиков. На родном манеже выступят: Бассем Мохаммед, Салмен Султан А М Аль Суваиди, Рашид Товаим Али Аль Марри, Фалех Сувиад Аль Аджами.

Заявлен сильный состав спортсменов по выездке из одиннадцати стран. Главные звезды турнира: швед Патрик Киттель выступит c Деланай Олд, голландец Ханс Питер Миндерхуд в паре с Глок’c Занарди, француженка Монган Барбансон на Сир Доннерхолл II Олд. Среди участников Матиас Александер Рат, Жиль де Риддер (Германия); Хуан Матут Гимон, Алехандро Асенсио Менендес (Испания); Май Тофте Олесен (Дания); Кейт Двиер, Дейн Равлинс (Ирландия); Ганна Карасева (Белоруссия); Инна Логутенкова (Украина).

Соревнования по паралимпийской выездке соберут спортсменов из девяти стран мира. Турниры с участием паралимпийцев поделены на несколько разрядов, учитываются все нюансы физических возможностей спортсменов.

http://www.hippobase.com/EventInfo/Entries/CompetitorHorse.aspx?EventID=912