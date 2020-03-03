Даниэль Дойсер победил на Гран-при CSI5* в Дохе

На прошлой неделе Доха провела соревнования по конкуру, выездке и паралимпийской выездке. На этой неделе турниры продолжатся на первом этапе нового сезона Лонжин Global Champions Tour и Global Champions League. Но и сказать, что прошедшие соревнования стали только разминкой, было бы в корне несправедливо. Лучшие конкуристы со своими сильнейшими лошадьми провели несколько дней на маршрутах различной сложности, включая финальное пятизвездочное испытание.

Трассу Гран-при CSI5*, выстроенную по проекту голландских курс-дизайнеров, штурмовали четыре десятка сильнейших всадников мира, борьба шла за солидные 410 тысяч евро призовых. Соревнование прошло в два гита с последующей перепрыжкой. Восемнадцать пар прошли во второй гит. На финальный маршрут вышли восемь всадников, сумевших после двух испытаний, сохранить нули на табло штрафных.

Британец Скотт Браш в седле Хелло Сенатор прошел перепрыжку, в буквальном смысле слова, не спеша за 53,70 секунды. Пара совершила один провал и стала восьмой на турнире. Француз Жульян Эпайяр на Алиби де ла Рок, напротив, показал один из самых скоростных результатов и пришел к финишу за 38,75 секунды. Увы, сбитая перекладина не позволила французскому всаднику подняться выше седьмого призового места. Остальные участники перепрыжки были безупречны и прошли испытание чисто. Скорость расставила всех «по местам».

Победители Даниэль Дойсер и Киллер Квин VDM остановили стрелку секундомера на отметке в 38,90 секунды. Второе место занял австриец Макс Кухнер на Электрик Блю Пи, уступивший немцу чуть менее полсекунды. Пара показала время в 39,39 секунды. Третьи на пьедестале – француз Роже Ив Бост и Сангрия дю Коти, их результат составил 39,68 секунды. В шаге от пьедестала остановился немец Кристиан Альман в седле Доминатор Зед, завершивший перепрыжку за 39,90 секунды. Замкнул пятерку лидеров бельгиец Николя Филиппаертс на Катанге v.H Дингесхоф, их время составило 40,11 секунды. И последний безошибочный результат за немцем Морисем Теббелом на Доне Дорадо, пара заняла шестое место, окончив перепрыжку за 42,55 секунды.

Десятка лучших пар вышла в финальный турнир по выездке. Победу в КЮРе Большого приза взял швед Патрик Киттель на Делонай Олд. Пара заняла первое место на CDI5* при единогласном решении жюри. Выступление было оценено в 79.290%. Второе место взяла француженка Морган Барбансон в паре с Сир Доннерхолл II Олд. Ее суммарный балл составил 76.450%. С небольшим отставанием от французской всадницы третий результат в 76.400% показал Хуан Матут Гимон в седле Квантико.

Результаты Гран-при CSI5*

Результаты КЮРа Большого приза