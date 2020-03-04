Новый сезон LGCT и GCL запущен в Дохе

В этом году состоится 18 мероприятий, финал пройдет в Нью-Йорке. Болельщики по всему миру смогут насладиться захватывающими индивидуальными турнирами чемпионов и командными дуэлями. В завершение этапов серии игр все победители Гран-при Longines Global Champions Tour сразятся за Супер Гран-при LGCT в Праге в рамках плей-офф.

Первый этап в Дохе собрал лучших конкуристов мира. На прошлой неделе многие из них участвовали в турнирах CSI5*. Впечатляющие выступлений показали немцы, во главе с Даниэлем Дойсером, победителем Гран-при Дохи. Этот же состав немецкие всадники сохранят и на первом этапе: Кристиан Альманн, Маркус Энинг, Филипп Вейшаупт, Кристиан Кукук, Ханс-Дитер Дрехер, Марко Кутчер, Морис Теббел.

Другие звезды тоже уже на старте: Кевин Стаут, Симон Делестр, Жульян Эпайяр (Франция); Скотт Браш, Джек Уитакер (Великобритания); Эдвина Топс-Александер (Австралия); Эмануэле Гаудиано (Италия); Хенрик фон Эккерман, Педер Фредриксон, Эвелина Товек (Швеция); Питер Девос, Грегори Вателе, Йос Верлой (Бельгия); Шейн Брин, Денис Линч (Ирландия); Майкл ван дер Влойтен, Юр Вриелинг, Барт Блис (Нидерланды); Макс Кухнер (Австрия); Эдуардо Альварес Мойя (Испания).

Феноменальную кульминацию прошлогоднего сезона серии игр свершили в Праге Бен Майер и голландский теплокровный мерин Экспложн W. Пара смела все высшие награды Longines Global Champions Tour и Global Champions League, сделав хет-трик титулов! Свою победу в 2019 году, как и в 2018 году, Бен Майер одержал в седле Экспложн W. Победа на плей-офф в Праге – доказательство потрясающего спортивного успеха пары! Командой номер один в Global Champions League в прошлом году стала сборная «Лондон Найтс». А победу в Праге в командных соревнованиях на Супер Кубок GCL одержала сборная «Шанхай Свонс».

Соревнования индивидуальных турниров серии игр LGCT существующие в календаре конного спорта уже четырнадцать лет, а четыре года назад появится формат GCL: топ-всадники из разных стран состязаются в составе международных команд. В этом году появятся новые имена, юные всадники войдут в составы сборных. После напряженного периода трансферов некоторые звезды мирового конкура переходят в другие команды.

Главные трансферные изменения коснулись:

–> Пенелопа Лепрево будет дебютировать с «Парижскими Пантерами»

— > Серхио Альварес Мойя присоединяется к «Пражским Львам»

— > Камерон Хэнли вольется в ряды рыцарей «Лондон Найтс»

— > Эдвина Топс-Александер войдет в «Валкенсвард Юнатед»

— > Даниэль Дойсер переходит в «Сен-Тропе Пайрэтс»

— > Джессика Спрингстин переходит в «Канны Старс»

— > Билли Туми присоединяется к «Монако Ассес»

Календарь соревнований сезона 2020 выглядит следующим образом:

Доха (5-7 марта), Мехико (26-29 марта), Майами-Бич (2-4 апреля), Шанхай (8-10 мая), Мадрид (15-17 мая), Гамбург (20-24 мая), Раматюэль/Сен-Тропе (28-30 мая), Канны (4-6 июня), Стокгольм (11-14 июня), Кашкайш, Эшторил (18-20 июня), Монако (25-27 июня), Париж (3-5 июля), Берлин (24-26 июля), Лондон (14-16 августа), Валькенсвард (20-23 августа) и Рим (3-6 сентября), финал в Нью-Йорке (25-27 сентября) и плей-офф в Праге (19-22 ноября).

Всадники и лошади первого этапа LGCT и GCL в Дохе

Полные составы команд GCL сезона 2020