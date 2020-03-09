Даниэль Дойсер – герой турниров в Дохе уже вторую неделю подряд

Всего неделю назад на этом же манеже Даниэль Дойсер в паре с Киллер Квин VDM праздновал триумф на Гран-при CSI5*. Миг удачи растянулся еще на неделю. В турнирах нового сезона серии игр LGCT и GCL равного немцу не было! Новую победу Даниэль Дойсер взял в индивидуальном турнире CSI5* в четверг, которую он одержал в седле Киана ван хет Хердерсхоф. Пара единственная, кому удалось сохранить нули на табло штрафных и в основной части соревнования и в перепрыжке.

В командных турнирах GCL Даниэль Дойсер и Киллер Квин VDM были безупречны, в обоих раундах не допустили ни одной ошибки. Но главная победа была еще впереди. В субботу прошел заключительный турнир Гран-при CSI5*первого этапа LGCT. И снова Даниэль Дойсер верхом на Киллере Квин VDM заставил рукоплескать немногочисленную публику в катарской столицы.

Тридцать две пары стали участниками Лонжин Global Champions Tour. Маршрут был выстроен по проекту курс-дизайнера Фрэнка Ротенбергера. Только семь всадников сумели пройти основное испытание чисто. Бельгиец Йос Верлой на Фабрегасе тоже не допустил провалов, но попал в ловушку времени, окончив гит с одним штрафным, а значит довольствовался восьмой призовой позицией.

Открыл перепрыжку австриец Макс Кухнер на Элекстрик Блю Пэ. Пара срезалась на вертикальном препятствии под номером четыре, окончив выступление с четырьмя штрафными. В итоге всадник займет шестое место. Единственный французский всадник, прошедший в финальное испытание – Титуан Шамахер на Атоме Зед, также не сумел пройти эту вертикаль, к тому же, добавил и еще один провал на последнем оксере. Пара займет седьмую позицию. Опытный Маркус Энинг на Фанки Фред сумеет пройти чисто несчастливое четвертое препятствие, но все же ошибся единожды, остановившись в шаге от пьедестала на четвертом месте. Замнет пятерку лидеров бельгиец Нильс Бруенсилс на Делюкс ван Т энд Эль, для которого предпоследний прыжок на 11-ой вертикале станет неудачным.

Трио лидеров не допустит ни единой ошибки. Скорость решит всё! Первым чистым выступлением станет перепрыжка Жерома Гери на Кель Омм де Ус. Пара пришла к финишу за 46,27 секунды. Это время легко будет побито его соотечественником Николя Филиппаертсом на Катанге ван хет Дингесхоф. Серебряные призеры сумели опередить соперников более чем на две секунды и остановили стрелку секундомера на отметке в 44,08 секунды.

Победители оказались в идеальном положении, а именно – выступали последними на турнире. Даниэль Дойсер прекрасно проанализировал промахи всех своих противников. Талантливый всадник блестяще сделал свое дело! Выступление Даниэля Дойсера и Киллера Квин VDM выглядело потрясающе гладким и естественным. Пара прилетела к финишу за 42,54 секунды.

Победу на первом командном этапе GCL взяла сборная «Лондон Найтс» и ее всадники братья Оливье и Николя Филиппаертсы. Оба раунда всадники провели чисто, и со всей уверенностью смогли претендовать на высшую ступень пьедестала. Занявшая второе место команда «Пари Пэнтерс», тоже была на высоте. Ни одной сбитой перекладины со стороны Грегори Вателе и Пенелопы Лепрево. Но «пантеры» уступили победителям по времени. Третий результат показала сборная «Берлин Эглс» и ее всадники Марко Кутчер и Филипп Вейшаупт. «Орлы» допустили один провал во втором раунде и окончили турнир с четырьмя штрафными.

Второй этап серии игр LGCT и GCL пройдет с 26 по 29 марта в Мехико.

Результаты Гран-при Лонжин Global Champions Tour в Дохе

Турнирная таблица LGCT

Результаты первого этапа GCL

Турнирная таблица GCL