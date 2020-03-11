Последний этап Кубка мира по выездке и турниры CSI5* в Голландии

Соревнования организованы в спорткомплексе Брабант. Для всадников, квалифицирующихся на финал Кубка мира по выездке, предстоящий турнир – последний шанс, чтобы получить путевку в Лас-Вегас. После десяти этапов Кубка мира весь пьедестал турнирной таблицы оккупирован немецкими всадниками. Первое место занимает Джессика фон Брендоу-Верндль (72 балла), на второй позиции Бенджамин Верндль (69 баллов), третий – Фредерик Вандрес (65 баллов). И четвертая позиция тоже за Германией, за ее всадницей Хелен Лангеханенберг (64 балла).

Замыкает пятерку лидеров, отличница этого сезона Шарлотт Дюжарден (60 баллов). Британская всадница стала победительницей трех (!) этапов Кубка мира в Лионе, Лондоне и Амстердаме. Всего один балл уступает ей хозяин предстоящих соревнований голландец Ханс Петер Миндерхуд (59 балл). Можно назвать весьма продуктивным «турнирный забег» и для француженки Морган Барбансон (54 балла). Всадница трижды занимала четвертые позиции на этапах Кубка.

Весь цвет немецкой выездки и вершина айсберга Западноевропейской лиги уже на старте в Хертогенбосе. Ключевая фигура турнира – Изабель Верт, которая выступит с Эмилио 107. Для Изабель Верт соревнования не носят отборочного характера, немецкая всадница своей победой в прошлом финале Кубка автоматически обеспечила свое участие в нынешнем финале. Лидер лиги этого сезона Джессика фон Брендоу-Верндль проведет соревнования в паре с Заир-Е. Бенджамин Верндль выступит в седле Фамозо Олд, а Хелен Лангеханенберг рассчитывает на Дамси FRH.

На домашнем этапе выступят лучшие голландские всадники сильнейшим: Ханс Петер Миндерхуд с Глок’с Дрим Бой N.O.P., а также Эдвард Гал на Глок’с Зоник. Дополнит авторитетнейший состав участников турниров по выездке английская делегация – Шарлотт Дюжарден с Маунт ST Джон Фристайл, Шарлотт Фрай в паре с Эвердэйл.

Два года назад Хертогенбос впервые принимал соревнования Большого Шлема Ролекс. Традиционно турниры этой серии проводят CSIO Спрус-Медоуз (Канада), CHIO Аахен (Германия) и CHI Женева (Швейцария). В этом году спорткомплексе Брабант вновь соберет лучших всадников мира.

На домашнем манеже выступят голландцы Харри Смолдерс, Марк Хутзагер, Майкл ван дер Влойтен, Юр Вриелинг, Барт Блис, Герко Шройдер. В турнирах примут участие немцы Кристиан Альманн, Маркус Энинг, Людгер Бербаум, победитель турниров в Дохе двух прошлых недель Даниэль Дойсер, номер один мирового рейтинга – швейцарец Стив Герда, его соотечественники Мартин Фукс и Пуис Швицер, американец Кент Фаррингтон, французы Кевин Стаут, Симон Делестр, Жульян Эпайяр, Ив Роже Бост, британец Скотт Браш, ирландец Денис Линч, итальянец Эмануэле Гаудиано, бельгийцы Питер Девос, Николя и Оливье Филиппаертсы, Грегори Вателе, Йос Верлой, Жером Гери, шведы Педер Фридриксон, Хенрик фон Эккерман, австриец Макс Кухнер, испанец Эдуардо Альварез Азнар, португалка Лучана Диниш, бразилец Марлон Модоло Затонелли.

Всадники и лошади