Коронавирус: спорт на карантине

На прошлой неделе должен был состояться заключительный этап CDI-W для Западноевропейской лиги в Хертогенбосе (Нидерланды), а также соревнования CSI5*, входящие в серию турниров Большого Шлема Ролекс. После серьезных размышлений организаторы предложили провести соревнования при пустых трибунах, но в итоге решили вовсе отменить все турниры.

Стремительное распространение коронавируса (Covid-19), признанное Всемирной Организацией Здравоохранения пандемией, побудило большинство глав государств принять решительные меры, с тем чтобы избежать увеличения числа случаев заболевания, таким образом, все основные спортивные мероприятия отменены.

Организаторы 12-недельного Зимнего конного фестиваля (The Winter Equestrian Festival), который проходит в Веллингтоне и Фестиваля по выездке Global Dressage Festival (AGDF) после консультаций с USEF и FEI решили отменить последние две недели соревнований.

FFE сообщает, что конные клубы могут свободно продолжать свою деятельность, соблюдая порог сбора вместе до десяти человек, включая руководство. Применительно к конным видам деятельности эта мера требует специальных изменений относительно обычной работы.

Очередные этапы серии Лонжин Global Champions Tour и Global Champions League в Майами и Мехико, а также межконтинентальные турниры Riders Masters переносятся. Разумеется, о датах (даже приблизительных) пока речи не идет…