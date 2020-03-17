Дани Г. Вальдман победила на CSI5* в Веллингтоне

Заокеанские турниры должны были завершиться 29 января, но по известным причинам – распространение коронавируса, организаторы фестиваля завершили соревнования на две недели раньше. Последний Гран-при проходил при пустых трибунах на маршрутах, выстроенных по проекту курс-дизайнера Алана Уайда.

Сорок спортивных пар вступили в борьбу за Гран-при и солидные призовые. Замысловатая трасса выводила из игры одного претендента на главный трофей за другим. Ошибок было предостаточно, были и те, кто выбывал из соревнования не окончив испытания. В их числе сильнейшие всадники и лошади: британец Бен Майер на Экспложн W, американка Джорджина Блумберг в седле Кибель. Многие к штрафным за сбитые перекладины прибавляли штрафы за превышение нормы времени.

Окончивший основное испытание чисто итальянец Лоренцо де Лука в седле Данки Той vd Краненбург также попал в ловушку времени и остановился на восьмом призовом месте, не попав в перепрыжку. Такая же участь постигла американку Кэтрин А. Дайнан на Бриго Эр эн Би, пара разместилась на девятом месте. Британская всадница Александра Торнтон на Корнетто К и ирландец Даниэль Койл в седле Фэррель также получили по штрафному за время и заняли десятое и одиннадцатые места, соответственно.

Только шестерым удалось пройти трассу без ошибок. Первой на перепрыжку вышла американка Ева Джобс на Веню д’Фее де Хазаль. С четырьмя штрафными пара, в конечном итоге, остановится в шаге от призового места – на четвертой позиции. В пятерку лидеров войдет чилиец Хорхе Матте Капдевила на Дублин ван Оверис, также окончивший выступление с одной сбитой перекладиной.

Второе и третье места сумеют вырвать у соперников представители принимающей стороны. 19-летний американский всадник Брайан Моггр на Эм Тэ Эм Вивр ле Рев приложил все усилия, чтобы пройти перепрыжку быстрее своих преследователей и остановил стрелку секундомера на отметке в 37,52 секунды. Но сбитая перекладина остановила юного всадника на второй позиции. Третье место взяла Джессика Спрингстин на Эр Эм Эф Зесили, пара также не смогла сохранить нули на табло штрафных и пришла к финишу за 37,78 секунды и четырьмя штрафными.

Чистые выступления показали только две пары победительница Дани Г. Вальдман на Квинсленде (ранее с этим жеребцом выступал голландский всадник Франк Шуттерт) и ирландец Билли Твомей на Леди Лу. Лучший скоростной результат оказался у ирландца, но он был дисквалифицирован из-за обнаружения следов крови на теле лошади. Израильская всадница прошла испытание за 38,01 секунды.

Он потрясающе скакал, – сказала о Квинсленде счастливая победительница, – В паддоке мне показалось, что он не отличается от других, но в конце концов, он оказался необыкновенным на первом же испытании. Сначала мне было немного трудно с этой лошадью, но я чувствую, что сегодня мы нашли друг друга», – подытожила Дани Г. Вальдман.

Результаты