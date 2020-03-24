Педер Фредриксон вернулся к живописи

В свободное от конкура время шведский всадник Педер Фредриксон занят живописью. Рисует лошадей! Входящий в пятерку лучших всадников мира, конкурист в это непростое для спорта и обычной жизни время вернулся к любимому с детства занятию.

Главные трофеи шведский всадник собрал в своей спортивной карьере на «поле брани» важнейших турниров мира: серебро на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в личном зачете, индивидуальное золото на чемпионате Европы в Гётеборге и командное серебро на Всемирных конных играх в Трионе.

В февральском номере журнала GRANDPRIX было опубликовано эксклюзивное интервью с Педером Фредриксоном. Предлагаем некоторые выдержки из материала, посвященного титулованному всаднику.

В этом сезоне по сравнению с прошлыми ваш жеребец Олл Ин выглядел ни таким уж грозным для соперников. Вы разделяете такое чувство, и если да, то как вы это объясните?

Правда, он не был как прежде, я не сразу смог объяснить почему… После победы на чемпионате Европы (в августе 2017 года, прим. ред.) он был отстранен от соревнований на некоторое время. Я его не взял на ВКИ в Трион из-за проблемы со скакательным суставом. Тем не менее, он совершил несколько прекрасных побед: в Стокгольме и Фальстербо. Несмотря на это он действительно прибывал не в той же форме, что раньше. И тут я всё понял. Ненавижу чувствовать, как состояние здоровья лошади ухудшается. Я дам ему передышку, посмотрим как будут развиваться события. Он возобновит состязания в скромных испытаниях, пока полностью не восстановится. Это, безусловно, в Средиземноморском туре в Оливе, в двух соревнованиях CSI2*, а затем CSI3*. Посмотрим, сумеет ли он вернуться к своему прежнему физическому состоянию, которое было у него в лучшие годы. Во всяком случае, он не примет участия ни в каких масштабных соревнованиях, пока я не буду в уверен в том, что он уже может. К Олимпиаде в Токио он должен быть в лучшей форме, чем на европейском чемпионате в Роттердаме, таким образом я смогу на него опереться. Надеюсь, мы выясним, что с ним ни так. В добавок, ему исполнится четырнадцать лет в 2020 году…

Когда мы спрашиваем таких легенд спорта, как Родриго Пессоа или Мишеля Робера, какой всадник в настоящее время производит на них впечатление, ваше имя сразу же упоминается. Это вас вдохновляет?

(Краснея). Вы это серьезно? Я никогда не мог себе этого представить! Искренне удивлен. Это совершенно неожиданно. Я рад и очень польщен, услышать такое о себе. Но я не считаю себя образцом для подражания. Единственное, что я могу сказать, я люблю своих лошадей. Думаю, что отчасти и поэтому люди уважают меня в Швеции, ведь они также глубоко ценят лошадей. Это нас объединяет. Такое отношение к лошадям накладывает и дополнительную ответственность, заставляет быть чрезвычайно решительным и конкурентоспособным, стремиться к победам. Однако суть моего мировоззрения в другом: для меня важнее всего любовь, которую я отдаю моим лошадям. Мне нравится быть в седле, тренировать их и брать на соревнования. Конечно, я люблю побеждать, но это не является моим приоритетом.